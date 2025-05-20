Navegue

Gráfico hero da Worldwide Developers Conference 2025 (WWDC25)

Apple dá detalhes do que acontecerá durante a WWDC25

Luiz Gustavo Ribeiro
20/05/2025 • 14:23
Leitura de 2 minuto

Após o anúncio de que a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025 vai acontecer entre os dias 9 e 13 de junho, a Apple ofereceu hoje mais informações sobre o que esperar da sua conferência voltada para desenvolvedores.

O principal acontecimento será, como de costume, a keynote de abertura, que será realizada no primeiro dia (9/6) pela manhã — às 10h (horário de Cupertino), 14h (horário de Brasília) e 18h (horário de Lisboa). É nela que a companhia apresentará as principais mudanças dos seus sistemas operacionais, incluindo o iOS 19, o iPadOS 19 e o macOS 16 — os quais deverão contar com um grande redesign.

A transmissão estará disponível no Apple.com, no aplicativo Apple TV e no YouTube, e será obviamente coberta ao vivo, em português, pelo MM Live.

Em seguida, acontecerá a Platforms State of the Union, keynote na qual a Apple oferecerá uma análise mais aprofundada das novas ferramentas que os desenvolvedores poderão usar em seus sistemas operacionais. O evento será transmitido à tarde — às 13h (horário de Cupertino), 17h (horário de Brasília) e 21h (horário de Lisboa).

Aos interessados, é possível acompanhar a Platforms State of the Union pelo site Apple Developer, pelo aplicativo Apple Developer e pelo canal Apple Developer no YouTube.

Demais eventos

Além das duas transmissões principais, a Apple realizará mais de 100 sessões técnicas para se aprofundar nos diversos frameworks e mudanças apresentadas. Além dos vídeos apresentados por especialistas da Apple, também haverá guias e documentação disponíveis para cada uma das mudanças.

Membros do Apple Developer Program e do Apple Developer Enterprise Program também poderão conversar com especialistas por meio de laboratórios em grupo online e consultas individuais. Os laboratórios em grupo permitirão que os desenvolvedores se informem sobre os anúncios em tempo real e agendem consultas para obter mais orientações online.

Além da programação principal de eventos, a Apple também oferecerá aos 50 estudantes eleitos na categoria Distinguished Winners do Swift Student Challenge 2025 acesso ao Apple Park e uma experiência de três dias com especialistas.

Naturalmente, você poderá acompanhar não só a cobertura ao vivo da keynote de abertura da WWDC25 no nosso canal do YouTube, como também conferir artigos detalhados sobre as novidades do evento principal e dos demais anúncios ao longo da conferência aqui no site.

Ansiosos?! 😉

Luiz Gustavo Ribeiro

