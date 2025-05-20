Apple lança atualização de firmware para os AirPods Max (USB-C)

Uma nova atualização de firmware foi liberada hoje para o modelo dos AirPods Max com entrada USB-C.

Os fones estão agora na versão 7E108 (a anterior era a 7E101 ). A Apple ainda não atualizou sua página de suporte com os detalhes sobre o update, mas é provável que ele inclua correções e melhorias menores — considerando que a versão anterior supracitada liberou o suporte a áudio lossless para o modelo.

O update pode ser instalado colocando os AirPods Max para recarregar próximos a um iPhone, iPad ou Mac com o Bluetooth ativado e conectado a uma rede Wi-Fi. Ele pode demorar um pouco para ser concluído.

Para verificar se os seus AirPods Max já estão atualizados, basta conectá-los a um iPhone, iPad ou Mac e verificar a versão do firmware em Ajustes » Bluetooth e selecionando a opção “Informações” no dispositivo.

