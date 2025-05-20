Apple poderá liberar uso das suas IAs para desenvolvedores criarem apps

Embora a Apple não esteja navegando boas marés na seara de inteligência artificial, a companhia segue otimista que as suas tecnologias verão dias melhores. Prova disso é que ela está se preparando para permitir que desenvolvedores criem apps usando seus modelos de inteligência artificial, de acordo com uma nova matéria do repórter Mark Gurman (da Bloomberg).

Publicidade

Mais precisamente, a companhia estaria trabalhando em um SDK e em frameworks que permitirão que desenvolvedores em geral criem recursos de IA com base nos grandes modelos de linguagem que a empresa usa para a Apple Intelligence — conhecidos como Apple Foundation Models.

A Apple espera replicar o sucesso inicial da App Store, que ocorreu depois que a empresa abriu suas tecnologias e estruturas de software internas para desenvolvedores pela primeira vez. Ao oferecer seus modelos e torná-los simples de integrar, a Apple está pronta para transformar seus sistemas operacionais nas maiores plataformas de software para IA.

Conforme as informações de Gurman, a Apple planeja revelar essa novidade na keynote de abertura da WWDC25, que ocorrerá no dia 9 de junho.

O intuito da Apple é de que os desenvolvedores integrem a tecnologia em recursos específicos ou em seus aplicativos como um todo. A princípio, a empresa abrirá seus modelos menores que rodam em seus dispositivos — em vez dos modelos de IA mais poderosos que rodam em seus servidores.

Mais detalhes e vantagens

Vale notar que a Apple já liberou alguns recursos de programação da sua IA para desenvolvedores, incluindo uma nova versão de um recurso chamado App Intents — recursos esses que foram adiados mas que, segundo Gurman, a empresa pretende reintroduzir no ciclo do iOS 19.

Desse modo, os desenvolvedores possuem uma capacidade limitada para integrar a Apple Intelligence em seus aplicativos até agora, incluindo o suporte aos recursos para priorizar e resumir notificações, bem como integrar as Ferramentas de Escrita (Writing Tools), o Genmoji e o aplicativo Image Playground.

Caso esses planos deem certo, o jornalista aponta que um aumento no número de aplicativos distribuídos pela loja da Maçã poderá ter um benefício financeiro, de modo a amenizar o impacto da perda de algumas vendas caso a companhia seja obrigada a autorizar sistemas de terceiros para compras e assinaturas internas em apps definitivamente.

Por fim, o jornalista reiterou que, além de permitir que desenvolvedores criem aplicativos com os modelos da Apple, a empresa está planejando um modo de gerenciamento de bateria com tecnologia de IA e um aplicativo de saúde com inteligência artificial e um coach virtual de bem-estar — o qual deverá estar pronto em 2026.