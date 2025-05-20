Navegue

Fortnite no iPhone

Apple recua e Fortnite está finalmente de volta à App Store nos Estados Unidos!

Lucas Miranda Magalhães
20/05/2025 • 20:06
Depois de toda a batalha judicial envolvendo a Apple e a Epic Games, que levou à derrota da Maçã por violar a liminar que a impedia de cobrar uma taxa por pagamentos externos na App Store, o sinal finalmente ficou verde para que o jogo Fortnite — que estava banido desde 2020 — retornasse à loja de aplicativos nos Estados Unidos.

A novidade já foi confirmada pelo perfil oficial do jogo no X (ex-Twitter), o qual destacou que Fortnite já está de volta à App Store americana para iPhones e iPads, bem como na Epic Games Store e na AltStore PAL na União Europeia — onde o game está disponível em lojas alternativas.

Fortnite está DE VOLTA à App Store nos EUA em iPhones e iPads… e na Epic Games Store e AltStore na UE! Ele estará visível na Busca em breve!

Obtenha Fortnite na App Store nos EUA ➡️ fn.gg/US-AppStore

Vale recordar que, mesmo com a decisão judicial favorável à Epic, o jogo ainda não podia ser disponibilizado nos EUA uma vez que a Apple baniu a conta da desenvolvedora em 2020 — que foi o último ano em que Fortnite esteve na loja antes desse retorno surpreendente.

O CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Epic, Tim Sweeney, anunciou então que utilizaria a conta sueca da Epic, criada para distribuir seus apps dentro da legislação da União Europeia, para relançar Fortnite na App Store americana, mas a Apple acabou barrando esse relançamento no processo de avaliação.

Obrigado a todos que apoiaram o esforço para abrir a concorrência móvel e #FreeFortnite desde o início. E obrigado a todos que inicialmente ficaram do lado da Apple e depois se voltaram para o lado vencedor, apoiando os direitos dos desenvolvedores de aplicativos e os direitos dos consumidores.

Aparentemente, a ideia da Maçã era manter Fortnite fora dos EUA pelo menos até que a justiça encerrasse de vez a disputa envolvendo a recente decisão, uma vez que a empresa recorreu e até mesmo entrou com uma liminar para revertê-la e aguarda por possíveis desdobramentos.

A juíza responsável pelo caso, no entanto, determinou recentemente que a Apple deveria explicar à justiça o porquê de o jogo permanecer banido nos EUA, com a possibilidade de intimar um executivo da empresa a comparecer pessoalmente ao Tribunal — o que certamente influenciou a companhia em sua mudança de postura.

Lembremos que a Epic também prometeu para julho deste ano o lançamento de Fortnite no Brasil a partir de uma loja alternativa para iOS/iPadOS — uma possibilidade que segue tramitando no judiciário brasileiro.

