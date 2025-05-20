Navegue

Apple TV+ adiciona Rina Sawayama ao elenco da sua série “Prodigies”

Luiz Gustavo Ribeiro
20/05/2025 • 16:40
Charlotte-Rutherford/Dirty Hit
Rina Sawayama

A atriz e cantora Rina Sawayama é a mais recente adição ao elenco da próxima série de comédia romântica do Apple TV+, “Prodigies”. Ela atuará ao lado do criador Will Sharpe e de Ayo Edebiri.

A série acompanha Didi (Edebiri) e Ren (Sharpe), dois ex-prodígios que estão juntos desde pequenos. Agora com pouco mais de 30 anos, a dupla começa a questionar se sua existência tão comum está correspondendo à extraordinária promessa de sua infância. Inevitavelmente, eles se veem fazendo as mesmas perguntas sobre seu relacionamento.

À medida que esperanças e necessidades individuais se alimentam e entram em conflito com suas vidas compartilhadas, a série desafia a falácia central da narrativa romântica — a de que a história termina quando os heróis se encontram.

Segundo o Deadline, Sawayama interpretará Hana, irmã de Ren, em um papel recorrente.

“Prodigies” foi criado e escrito por Sharpe, que também atua como produtor executivo ao lado de Edebiri. A série é coproduzida por Jane Featherstone, Naomi de Pear e Katie Carpenter.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
