O melhor pedaço da Maçã.
Apple TV+ confirma 2ª temporada de “Mulheres de Azul”, com Bárbara Mori

Yan Avelino
20/05/2025 • 17:23
Divulgação/Apple

O Apple TV+ confirmou hoje a segunda temporada de “Mulheres de Azul” (“Las Azules”), série dramática em espanhol que conquistou o público e a crítica especializada com a sua trama envolvente e inspirada em fatos reais.

Embora ainda não tenha data para estrear, a Maçã antecipou que a atriz Bárbara Mori, indicada ao Prêmio Ariel, retornará no papel principal de María, ao lado de Ximena Sariñana, Natalia Téllez e Amorita Rasgado.

Com oito novos episódios já em produção, a próxima temporada continuará contando a história das quatro mulheres que romperam com os padrões ultraconservadores do México nos anos 1970 ao integrarem a primeira força policial feminina do país.

Agora como tenente, María se vê dividida entre as regras da corporação e o desejo de descobrir a verdade, após o assassinato de uma estudante universitária desencadear novos crimes e revelar uma conspiração ainda mais complexa.

Criada por Fernando Rovzar (vencedor do Emmy Internacional) e Pablo Aramendi, a série é produzida pelo estúdio Lemon Studios, com produção executiva de Wendy Riss, Erica Sánchez Su e Billy Rovzar.

Desde a sua estreia, “Women in Blue” foi aclamada pela narrativa corajosa e pela forma como mistura suspense, drama e críticas sociais — como a desigualdade de gênero. A primeira temporada completa está disponível no catálogo do Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
