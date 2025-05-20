Apple TV+ confirma 2ª temporada de “Mulheres de Azul”, com Bárbara Mori

O Apple TV+ confirmou hoje a segunda temporada de “Mulheres de Azul” (“Las Azules”), série dramática em espanhol que conquistou o público e a crítica especializada com a sua trama envolvente e inspirada em fatos reais.

Embora ainda não tenha data para estrear, a Maçã antecipou que a atriz Bárbara Mori, indicada ao Prêmio Ariel, retornará no papel principal de María, ao lado de Ximena Sariñana, Natalia Téllez e Amorita Rasgado.

Com oito novos episódios já em produção, a próxima temporada continuará contando a história das quatro mulheres que romperam com os padrões ultraconservadores do México nos anos 1970 ao integrarem a primeira força policial feminina do país.

Agora como tenente, María se vê dividida entre as regras da corporação e o desejo de descobrir a verdade, após o assassinato de uma estudante universitária desencadear novos crimes e revelar uma conspiração ainda mais complexa.

Criada por Fernando Rovzar (vencedor do Emmy Internacional) e Pablo Aramendi, a série é produzida pelo estúdio Lemon Studios, com produção executiva de Wendy Riss, Erica Sánchez Su e Billy Rovzar.

Desde a sua estreia, “Women in Blue” foi aclamada pela narrativa corajosa e pela forma como mistura suspense, drama e críticas sociais — como a desigualdade de gênero. A primeira temporada completa está disponível no catálogo do Apple TV+.

