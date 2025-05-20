Navegue

Divulgação/Apple

Apple TV+ ganhará especial “Snoopy Presents: A Summer Musical”

Douglas Nascimento
20/05/2025 • 12:29
Leitura de 2 minuto

A franquia “Peanuts” ganhará em breve uma nova produção original no Apple TV+. Trata-se de “Snoopy Presents: A Summer Musical”, que é o primeiro musical do grupo em mais de três décadas e chegará ao catálogo do serviço da Maçã em 18 de julho, uma sexta-feira.

Com músicas originais de nomes renomados como Jeff Morrow e Ben Folds, o musical de 40 minutos tem como pano de fundo a celebração da alegria e da magia de um acampamento de verão e da importância de se preservar o que se ama.

Na história apresentada, Charlie Brown está disposto a tornar o seu último ano especial com um acampamento. Ele será acompanhado por amigos como Sally, uma campista de primeira viagem cética em relação à aventura no local desconhecido.

Em determinada manhã, o grupo descobre que o amado acampamento está prestes a fechar, já que cada vez menos campistas se juntam a eles a cada verão — o que entristece Charlie Brown, resistente à ideia de perder o local tão especial.

Divulgação/Apple

Paralelamente, Snoopy e Woodstock descobrem um mapa do tesouro e conseguem encontrar um baú, mas ficam desapontados ao perceber que não são riquezas no sentido tradicional, e sim instrumentos e fotos de acampamentos passados.

Inspirado e tocado com a possibilidade de fechamento do acampamento, Charlie Brown e o grupo usam os materiais do tesouro para organizar seu próprio show musical e salvar o local do terrível esquecimento até então prenunciado.

Divulgação/Apple

Dirigido por Erik Wiese, o musical é escrito por Cornelius Uliano, Craig Schulz e Bryan Schulz, que também atuam como produtores executivos ao lado de Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts e Logan McPherson.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
