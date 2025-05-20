Navegue

Ícone do Freeform no iPhone

Como anexar um arquivo em quadros do Freeform [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
20/05/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

O Freeform é um aplicativo essencial para quem quer organizar as suas ideias em uma tela infinita de quadro — sendo possível adicionar links, imagens, vídeos e, também, arquivos.

Nesse último caso, o app permite colocar apresentações do Keynote, objetos em 3D ou arquivos PDF, por exemplo. Nos parágrafos a seguir, mostraremos como fazer isso pelo seu iPhone, iPad e Mac! 😊

Com um quadro aberto no aplicativo, toque no botão representado no canto inferior direito e vá em “Inserir de…”, no iPhone ou iPad; no Mac, clique no ícone de uma pasta, na barra superior da tela, ou vá até Inserir » Escolher… na barra de menus.

Escolha, então, o arquivo que deseja anexar ao quadro. Para alterar ou pré-visualizá-lo, selecione-o e use as ferramentas de formatação.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
