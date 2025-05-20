Navegue

Como duplicar um quadro no Freeform [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
20/05/2025 • 07:30
O Freeform é um excelente aplicativo para quem quer pôr as suas ideias no papel na tela dos iPhones, iPads e Macs.

Nós já demos inúmeras dicas bacanas envolvendo ele, como alinhar os itens em um quadro, criar um diagrama e até utilizar o Image Playground (da Apple Intelligence).

Neste artigo, ensinaremos como é possível duplicar um quadro — ideal para quem quer manter uma cópia local, por exemplo. Veja só! 😊

Como duplicar um quadro no Freeform pelo iPhone/iPad

Enquanto estiver na tela com todos os quadros sendo mostrados, mantenha pressionada a miniatura de um deles e vá até “Duplicar”.

Ou, se preferir duplicar múltiplos quadros, vá até os três pontinhos (no canto superior direito), em “Selecionar”, escolha-os e selecione “Duplicar”.

Já se estiver dentro de um quadro, toque no botão com três pontinhos e vá em “Duplicar”.

Como duplicar um quadro no Freeform pelo Mac

Com o app aberto, clique com o botão direito do mouse em cima do quadro (na visualização geral, com todos eles) e clique em “Duplicar”.

Ou, se preferir, clique uma vez no quadro e vá até Arquivo » Duplicar ou, alternativamente, use o atalho ⇧ shift ⌘ command D.

A Apple lembra que, caso você duplique um quadro já compartilhado, a cópia não será automaticamente compartilhada.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
