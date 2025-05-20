Deirdre O’Brien é eleita uma das mulheres mais poderosas do mundo pela Fortune

A vice-presidente sênior de varejo e pessoas da Apple, Deirdre O’Brien, foi inclusa pela sétima vez no ranking com as mulheres mais poderosas do mundo da Fortune, ocupando a 67ª colocação na lista — que é liderada pela CEO 1Chief executive officer, ou diretor(a) executivo(a). da General Motors, Mary Barra.
Na página em que fala sobre O’Brien, a Fortune destaca a carreira de mais de 35 anos da executiva na Maçã e as diversas funções que ela acumula dentro da empresa.
Além de chefiar o departamento de varejo, o retorno de O’Brien à liderança do setor de recursos humanos (RH) da Apple certamente influenciou nessa escolha. Em 2023, ela foi substituída por Carol Surface, que por sua vez acabou não vingando e abriu as portas de volta para a antiga chefe.
Mesmo não sendo uma liderança proeminente como a de um CEO, ao acumular dois cargos tão importantes em uma empresa do porte da Apple, O’Brien acaba consolidando seu nome no panteão das mulheres mais poderosas do mundo.
No ano passado, a O’Brien supervisionou a abertura de lojas nos EUA, na China, na Espanha e na Suécia, bem como o lançamento do primeiro local de varejo da Apple na Malásia; outras inaugurações na Índia, nos EUA, no Japão e nos Emirados Árabes Unidos estão programadas para o final de 2025.
Além de O’Brien e Barra, aparecem no ranking nomes de muitas outras executivas e CEOs, como o da brasileira Tarciana Paula Gomes Medeiros, que é diretora-executiva do Banco do Brasil e aparece na 64ª posição da lista.
