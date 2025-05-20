Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Deirdre O’Brien é eleita uma das mulheres mais poderosas do mundo pela Fortune

Essa é a sétima vez que a executiva da Apple integra o ranking da revista americana
Douglas Nascimento
20/05/2025 • 19:39
Deirdre O’Brien

A vice-presidente sênior de varejo e pessoas da Apple, Deirdre O’Brien, foi inclusa pela sétima vez no ranking com as mulheres mais poderosas do mundo da Fortune, ocupando a 67ª colocação na lista — que é liderada pela CEO 1Chief executive officer, ou diretor(a) executivo(a). da General Motors, Mary Barra.

Publicidade

Na página em que fala sobre O’Brien, a Fortune destaca a carreira de mais de 35 anos da executiva na Maçã e as diversas funções que ela acumula dentro da empresa.

Posts relacionados

Além de chefiar o departamento de varejo, o retorno de O’Brien à liderança do setor de recursos humanos (RH) da Apple certamente influenciou nessa escolha. Em 2023, ela foi substituída por Carol Surface, que por sua vez acabou não vingando e abriu as portas de volta para a antiga chefe.

Mesmo não sendo uma liderança proeminente como a de um CEO, ao acumular dois cargos tão importantes em uma empresa do porte da Apple, O’Brien acaba consolidando seu nome no panteão das mulheres mais poderosas do mundo.

No ano passado, a O’Brien supervisionou a abertura de lojas nos EUA, na China, na Espanha e na Suécia, bem como o lançamento do primeiro local de varejo da Apple na Malásia; outras inaugurações na Índia, nos EUA, no Japão e nos Emirados Árabes Unidos estão programadas para o final de 2025.

Além de O’Brien e Barra, aparecem no ranking nomes de muitas outras executivas e CEOs, como o da brasileira Tarciana Paula Gomes Medeiros, que é diretora-executiva do Banco do Brasil e aparece na 64ª posição da lista.

via 9to5Mac

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor(a) executivo(a).

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Google anuncia Veo 3, Imagen 4 e Flow com avanços em geração de mídias por IA [atualizado]
Próx. Post

Apple recua e Fortnite está finalmente de volta à App Store nos Estados Unidos!
Posts relacionados