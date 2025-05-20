Google I/O 2025: Gemini ganha novidades no Workspace, Chrome e mais

Durante o seu tradicional evento anual Google I/O 2025, a empresa apresentou uma leva impressionante de atualizações em inteligência artificial, mostrando como está incorporando essas tecnologias de forma cada vez mais profunda nos seus produtos.

As novidades — que englobam o Workspace, o Gemini e o Google Meet — têm como objetivo tornar o trabalho mais produtivo, facilitar o dia a dia e derrubar barreiras de comunicação com ferramentas mais intuitivas e personalizadas.

Workspace ganha superpoderes com IA integrada

O Google Workspace está passando por uma transformação importante, com o Gemini ajudando a tornar o trabalho cotidiano mais simples e eficiente.

No Gmail, por exemplo, as respostas inteligentes estão mais espertas, agora considerando não só a conversa atual, mas também emails antigos e documentos do Google Drive. Isso significa sugestões mais alinhadas ao seu jeito de escrever, seja algo mais direto ou um tom mais informal.

Outro novo recurso é a limpeza da caixa de entrada por comando de voz. Basta dizer algo como “excluir todos os emails não lidos de promoções do mês passado” para o Gemini fazer o trabalho por você.

No Google Meet, a grande novidade é a tradução de voz em tempo real. A ferramenta, alimentada por um modelo de áudio avançado da DeepMind, traduz falas preservando o tom, a voz e até a emoção do falante.

Today we’re introducing near real-time speech translation in Google Meet. Thanks to research advances, people can now have natural, free-flowing conversations — while speaking different languages. 🗣️ pic.twitter.com/UCdZv1WqV3 — Google (@Google) May 20, 2025 Hoje, apresentamos a tradução de fala quase em tempo real no Google Meet. Graças aos avanços em pesquisa, agora as pessoas podem ter conversas naturais e fluidas — mesmo falando idiomas diferentes. 🗣️

Por enquanto, a função está disponível em inglês e espanhol, com o suporte ao italiano, alemão e português chegando em breve. Esse é, sem dúvida, um passo importante para reuniões mais naturais entre pessoas de diferentes idiomas.

Já no Google Docs, um novo assistente de escrita com base em fontes confiáveis garante que as sugestões da IA sejam fundamentadas em documentos relacionados, como apresentações ou relatórios.

No Google Vids, ficou fácil transformar apresentações do Apresentações (Slides) em vídeos interessantes, com roteiros, animações e narração feitos por IA.

Também há um recurso que limpa automaticamente as transcrições, tirando palavras como “hum” e “ah”. Além disso, em breve será possível usar avatares de IA para criar vídeos profissionais sem precisar ligar uma câmera.

Gemini ganha Live Camera e mais automação

O app do Gemini também está ficando ainda mais turbinado. Uma das novidades mais legais é a Live Camera, que já está disponível no iOS.

Com ela, a IA poderá analisar em tempo real o que a câmera do celular está vendo — seja para identificar objetos, ajudar em projetos de casa ou até descrever ambientes para pessoas com deficiência visual.

We unveiled Project Astra at #GoogleIO last year, which explores the capabilities of a universal AI assistant that understands the world around you. Since then, we’ve been working to bring these capabilities to more of our products like — Gemini Live and Search. pic.twitter.com/3WsQJFIFE6 — Google (@Google) May 20, 2025 O compartilhamento de tela e câmera Gemini Live no @GeminiApp está disponível no @Android e será lançado para iOS a partir de hoje.

.

Apresentamos o Project Astra no #GoogleIO no ano passado, que explora as capacidades de um assistente de IA universal que compreende o mundo ao seu redor. Desde então, temos trabalhado para trazer esses recursos para mais de nossos produtos — como o Gemini Live e o Search.

Esse recurso é parte do Project Astra, a iniciativa do Google para criar um assistente de IA que entende melhor o mundo ao seu redor. O recurso também funciona com compartilhamento de tela, assim o Gemini interpretará e explicar o que está sendo exibido.

Share your camera or screen in Gemini Live — available free of charge in the @GeminiApp on Android, and rolling out to iOS users starting today. 🙌



That means iPhone users will be able to share their camera or screen in Gemini Live to talk about anything they see.#GoogleIO pic.twitter.com/EnVKFkrVuY — Google (@Google) May 20, 2025 Compartilhe a sua câmera ou tela no Gemini Live — disponível gratuitamente no @GeminiApp para Android e chegando aos usuários de iOS a partir de hoje. 🙌

Isso significa que usuários de iPhone poderão compartilhar sua câmera ou tela no Gemini Live para conversar sobre qualquer coisa que estiverem vendo.

#GoogleIO

Nos bastidores, o novo Gemini 2.5 Flash melhora a performance da IA, com respostas mais rápidas, menos uso (até 30%) de tokens e uma capacidade de raciocínio ainda melhor.

E vem aí o Agent Mode (Modo Agente), exclusivo para assinantes do Google AI Ultra, que vai permitir automatizar tarefas complexas. Por exemplo, você poderá pedir ao Gemini para pesquisar apartamentos, agendar visitas e montar comparativos — tudo sozinho, sem você precisar acompanhar passo a passo.

NotebookLM e Chrome entram na onda da IA

O NotebookLM, assistente de pesquisa com IA do Google, contará em breve com os Resumos em Vídeo (Video Overviews), que transformam textos densos e PDFs em resumos visuais mais fáceis de entender.

Ele já oferece Resumos em Áudio (Audio Overviews), que agora também podem ser personalizados em termos de duração. Com os novos aplicativos, inclusive, ficou muito mais prático acessar esses recursos de onde o usuário estiver.

Já no Chrome, o Gemini agora é capaz de responder perguntas em tempo real sobre a página que você está navegando, tanto no macOS quanto no Windows. Por enquanto, a função se concentra em resumos e explicações, mas em breve será possível pedir para o Gemini preencher formulários, navegar por sites e gerenciar abas automaticamente.

Meet Gemini in Chrome, your AI browsing assistant to help you get things done. @GeminiApp #GoogleIO pic.twitter.com/L5Df7HfS0L — Chrome (@googlechrome) May 20, 2025 Apresentamos o Gemini no Chrome: seu assistente de navegação com IA para ajudar na realização de tarefas. @GeminiApp #GoogleIO

Cronograma e o que muda para os usuários

A maioria dessas novidades está prevista para chegar no terceiro trimestre de 2025, mas alguns recursos (como a tradução em tempo real no Meet e o gerador de imagens Imagen 4) já estão disponíveis.

As funções mais avançadas, como o Agent Mode e o Gemini no Chrome com controle autônomo, fazem parte da assinatura do Google AI Ultra, que custa US$250/mês. Por ora disponível só os Estados Unidos, a empresa disse que mais países a receberão em breve.

Durante a apresentação, o Google mostrou o quanto está determinado em tornar a IA uma parte crucial da rotina de pessoas e empresas. Integrando ainda mais o Gemini ao seu ecossistema, está clara a tentativa de bater de frente com outras empresas.

Com a inteligência artificial se tornando cada vez mais personalizada e prática, a disputa pelas ferramentas mais úteis e que economizam tempo só tende a esquentar, e a gigante de Mountain View deixou claro que quer liderar essa corrida.

