Overcast libera versão redesenhada do seu aplicativo para Apple Watch

O app de podcasts Overcast recebeu hoje uma atualização que trouxe novos recursos e adições interessantes à sua versão para Apple Watch. Ela segue a reformulação feita no app para iPhone no ano passado, que trouxe um novo design em comemoração aos seus dez anos.

Em uma publicação no perfil do Overcast no Mastodon, o criador do app, Marco Arment, contou mais sobre as novas funcionalidades trazidas pelo update. Segundo ele, o app para Apple Watch foi “completamente reescrito”, aprimorando sua rapidez e confiabilidade e eliminando diversos bugs.

Além disso, a atualização implementou outras melhorias de interface, como nos links universais, telas em branco do CarPlay, condições de áudio e ordem de playlists. Agora, as linhas de capítulos no painel de reprodução não são mais ativadas durante a rolagem do app e o controle deslizante de tempo foi desativado por padrão na tela de bloqueio para reduzir toques acidentais.

Arment também divulgou alguns detalhes minuciosos do update. A versão do app para iOS foi migrada para o SwiftUI Lifecycle, melhorando o tempo de inicialização e corrigindo alguns comportamentos irregulares. Já o app para Apple Watch agora possui uma infraestrutura moderna única em vez do antigo combo de dupla extensão do watchOS.

Com os antigos moldes do app para Apple Watch desativados, o mecanismo de sincronização foi substituído em todo o app, minimizando os bugs de sincronização e melhorando o seu desempenho.

O app Overcast pode ser baixado de forma gratuita na App Store, e sua nova atualização já está disponível para download. A assinatura Overcast Premium, que remove anúncios e envia seus próprios arquivos de áudio, custa R$80 por ano.