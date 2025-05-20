Navegue

Overcast libera versão redesenhada do seu aplicativo para Apple Watch

Lucas Miranda Magalhães
20/05/2025 • 16:31

O app de podcasts Overcast recebeu hoje uma atualização que trouxe novos recursos e adições interessantes à sua versão para Apple Watch. Ela segue a reformulação feita no app para iPhone no ano passado, que trouxe um novo design em comemoração aos seus dez anos.

Em uma publicação no perfil do Overcast no Mastodon, o criador do app, Marco Arment, contou mais sobre as novas funcionalidades trazidas pelo update. Segundo ele, o app para Apple Watch foi “completamente reescrito”, aprimorando sua rapidez e confiabilidade e eliminando diversos bugs.

Overcast para Apple Watch

Além disso, a atualização implementou outras melhorias de interface, como nos links universais, telas em branco do CarPlay, condições de áudio e ordem de playlists. Agora, as linhas de capítulos no painel de reprodução não são mais ativadas durante a rolagem do app e o controle deslizante de tempo foi desativado por padrão na tela de bloqueio para reduzir toques acidentais.

Arment também divulgou alguns detalhes minuciosos do update. A versão do app para iOS foi migrada para o SwiftUI Lifecycle, melhorando o tempo de inicialização e corrigindo alguns comportamentos irregulares. Já o app para Apple Watch agora possui uma infraestrutura moderna única em vez do antigo combo de dupla extensão do watchOS.

Overcast para Apple Watch

Com os antigos moldes do app para Apple Watch desativados, o mecanismo de sincronização foi substituído em todo o app, minimizando os bugs de sincronização e melhorando o seu desempenho.

O app Overcast pode ser baixado de forma gratuita na App Store, e sua nova atualização já está disponível para download. A assinatura Overcast Premium, que remove anúncios e envia seus próprios arquivos de áudio, custa R$80 por ano.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
