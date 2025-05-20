Navegue

Pré-estreia do filme “F1”, do Apple TV+, ocorrerá em ainda mais salas IMAX

Luiz Gustavo Ribeiro
20/05/2025 • 21:00
Com a expectativa de ser um dos maiores blockbusters deste ano, a produção “F1 — O Filme”, do Apple TV+, contará com sessões especiais em 400 salas IMAX ao redor do mundo — uma ampliação após a enorme procura inicial esgotar os ingressos em 25 mercados, conforme divulgado hoje pela Warner Bros. Pictures.

No Brasil, a única sessão confirmada no país ocorrerá na sala IMAX do Cinépolis JK Iguatemi, em São Paulo. Vale lembrar que a pré-estreia global acontecerá no dia 23 de junho, dias antes da estreia mundial em 25/6 e da estreia nos cinemas dos Estados Unidos em 27/6.

Com direção de Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”), o longa acompanha a saga de Sonny Hayes (Brad Pitt), um ex-piloto de Fórmula 1 que retorna ao grid para ajudar uma das equipes menos competitivas do campeonato. Ao lado do jovem talento Joshua Pearce (vivido por Damson Idris), Hayes tenta desafiar os gigantes da F1 e provar que ainda tem o que é preciso para vencer. A grande dúvida é: será que ele conseguirá?

Além de Pitt, nomes como Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo também estão no elenco de “F1”, que foi filmado durante fins de semana reais de Grandes Prêmios da categoria.

O roteiro do longa, por sua vez, é de Ehren Kruger. Ele também atua como produtor do filme, ao lado de Pitt, Penni Thow, Jerry Bruckheimer, Chad Oman, Kosinski, Dede Gardner e Jeremy Kleiner.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via MacRumors

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
