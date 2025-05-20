Navegue

Promoções na App Store: Motorsport Manager Mobile 4, SPHAZE: Sci-fi puzzle game, Paperless Music e mais!

Marcelo Melo
20/05/2025 • 20:48

Nesta terça-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Motorsport Manager Mobile 4, do pessoal da Playsport Games, é a continuação de uma franquia de sucesso composta por jogos de gerenciamento de equipes esportivas para iOS.

Monte e gerencie a sua equipe de corridas, tomando todas as decisões que decidirão os rumos — não só nas pistas — dos seus carros. Escolha pilotos, organize o time, desenvolva a sua máquina de corrida e planeje o seu caminho até a vitória!

Entre na pele de promissores novos pilotos, explore suas estatísticas e cultive relacionamentos cruciais. Navegue pela sede reformulada, aproveite oportunidades de atualização e domine o novo sistema de desenvolvimento de peças para uma jornada imersiva.

Embarque em uma odisseia no automobilismo onde cada escolha molda seu destino. Testemunhe os movimentos dinâmicos da IA da equipe e ajuste o nível de dificuldade à medida que o jogo evolui com você.

Confira um vídeo:

YouTube video

Aproveite o desconto e boa diversão! 🏎️

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$150 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de estratégia.

Jogo de aventura.

Aplicativos

Utilitário para músicos.

Sons da natureza.

Utilitário para criação de cardápios.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
