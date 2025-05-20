Navegue

Segunda temporada de “Platonic”, do Apple TV+, ganha first look; série retornará em 6/8

Bruno Cardoso
20/05/2025 • 12:13
O Apple TV+ divulgou hoje uma primeira olhada na segunda temporada de “Amor Platônico” (“Platonic”), o que inclui algumas fotos dos novos capítulos e um vídeo curto para anunciar a sua data de estreia: 6 de agosto, uma quarta-feira.

Protagonizada por Rose Byrne e Seth Rogen, que também atuam como produtores executivos, a série narra as desventuras de dois ex-amigos que se reaproximam para viver um par platônico, já quase beirando a meia-idade. Esse reencontro resulta em situações para lá de inusitadas que se dão em torno da amizade cada vez mais intensa dos dois.

A série de sucesso está de volta.
#Platonic Temporada 2 — Estreia em 6 de agosto na Apple TV+.

Na segunda temporada, os dois enfrentarão novos obstáculos da meia-idade, incluindo trabalho, casamentos e parceiros em crise. “A dupla se esforça ao máximo para ser a rocha um do outro — mas, às vezes, as rochas quebram tudo”, disse a Apple em seu comunicado para a imprensa.

Produzida pela Sony Pictures Television, “Platonic” é uma cocriação de Nick Stoller e Francesa Delbanco, que também dirigem e coescrevem a série. Além de Byrne e Rogen, Aidy Bryant, Kyle Mooney e Beck Bennett complementam o elenco da segunda temporada.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
