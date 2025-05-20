Segunda temporada de “Platonic”, do Apple TV+, ganha first look; série retornará em 6/8

O Apple TV+ divulgou hoje uma primeira olhada na segunda temporada de “Amor Platônico” (“Platonic”), o que inclui algumas fotos dos novos capítulos e um vídeo curto para anunciar a sua data de estreia: 6 de agosto, uma quarta-feira.

Protagonizada por Rose Byrne e Seth Rogen, que também atuam como produtores executivos, a série narra as desventuras de dois ex-amigos que se reaproximam para viver um par platônico, já quase beirando a meia-idade. Esse reencontro resulta em situações para lá de inusitadas que se dão em torno da amizade cada vez mais intensa dos dois.

The hit series is back.#Platonic Season 2 — Premiering August 6 on Apple TV+ pic.twitter.com/fUpF4ucBpP — Apple TV (@AppleTV) May 20, 2025 A série de sucesso está de volta.

#Platonic Temporada 2 — Estreia em 6 de agosto na Apple TV+.

Na segunda temporada, os dois enfrentarão novos obstáculos da meia-idade, incluindo trabalho, casamentos e parceiros em crise. “A dupla se esforça ao máximo para ser a rocha um do outro — mas, às vezes, as rochas quebram tudo”, disse a Apple em seu comunicado para a imprensa.

Produzida pela Sony Pictures Television, “Platonic” é uma cocriação de Nick Stoller e Francesa Delbanco, que também dirigem e coescrevem a série. Além de Byrne e Rogen, Aidy Bryant, Kyle Mooney e Beck Bennett complementam o elenco da segunda temporada.

