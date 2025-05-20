Segunda temporada de “Platonic”, do Apple TV+, ganha first look; série retornará em 6/8

O Apple TV+ divulgou hoje uma primeira olhada na segunda temporada de “Amor Platônico” (“Platonic”), o que inclui algumas fotos dos novos capítulos e um vídeo curto para anunciar a sua data de estreia: 6 de agosto, uma quarta-feira.
Protagonizada por Rose Byrne e Seth Rogen, que também atuam como produtores executivos, a série narra as desventuras de dois ex-amigos que se reaproximam para viver um par platônico, já quase beirando a meia-idade. Esse reencontro resulta em situações para lá de inusitadas que se dão em torno da amizade cada vez mais intensa dos dois.
Na segunda temporada, os dois enfrentarão novos obstáculos da meia-idade, incluindo trabalho, casamentos e parceiros em crise. “A dupla se esforça ao máximo para ser a rocha um do outro — mas, às vezes, as rochas quebram tudo”, disse a Apple em seu comunicado para a imprensa.
Produzida pela Sony Pictures Television, “Platonic” é uma cocriação de Nick Stoller e Francesa Delbanco, que também dirigem e coescrevem a série. Além de Byrne e Rogen, Aidy Bryant, Kyle Mooney e Beck Bennett complementam o elenco da segunda temporada.
