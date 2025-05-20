Spotify expande links de pagamentos externos para audiolivros nos EUA

Ainda como resultado da decisão recente da justiça dos Estados Unidos na disputa entre a Epic Games e a Apple, o Spotify lançou ontem uma atualização de seu aplicativo na App Store do país a qual expande os links para pagamentos externos também para audiolivros.

Segundo a empresa, americanos agora podem ver o preço ou comprar audiobooks individuais, bem como comprar horas adicionais de escuta (as “Top Ups”), um recurso que permite ouvir audiolivros para além das 15 horas inclusas nas assinaturas Premium a cada mês.

Usuários agora podem ver um novo botão “Buy” (“Comprar”) na página individual de cada audiolivro. Quando esse botão é tocado, uma página de compra na web é aberta internamente, pela qual o usuário pode adicionar seus dados de pagamento e realizar a compra de forma rápida e prática.

Segundo a plataforma, a mudança permite que mais usuários sejam beneficiados com a escuta de audiolivros e que, por outro lado, editores e autores alcancem mais facilmente novos públicos sem muita dificuldade — como era antes da mais recente atualização.

Também ajuda a nivelar o jogo, permitindo que todos os desenvolvedores ofereçam informações básicas de preços e links de fácil acesso para que os consumidores comprem bens e serviços digitais através de iPhones sem etapas desnecessárias ou taxas adicionais cobradas pela Apple.

O Spotify ainda considera que a mudança é uma vitória para autores, público e desenvolvedores “em todos os lugares”, caso a decisão legal seja mantida. A Apple, vale recordar, entrou recentemente com uma liminar pedindo a reversão das medidas judiciais.

