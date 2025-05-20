Tenha mais controle sobre vídeos do YouTube com o Unwatched, cliente para iOS

Ao contrário de redes sociais como o Bluesky e o Mastodon (e, em um tempo mais distante, o Twitter X), o YouTube não conta com muitos clientes alternativos no iOS que ofereçam uma experiência diferente daquela que pode ser encontrada no app oficial da plataforma.

Publicidade

E não é para menos, já que o serviço de streaming do Google costuma ir atrás de apps que tentam tirar essa ideia do papel — vide o triste exemplo do Juno, que foi o primeiro a trazer os vídeos da plataforma para o Apple Vision Pro de forma “nativa”.

De vez em quando, porém, algumas gratas exceções aparecem, como é o caso do Unwatched, um cliente gratuito focado no YouTube com versões para iPhone, iPad, Mac e até mesmo Apple TV.

Completamente gratuito, o app é livre de anúncios e dispensa algoritmos de recomendação de conteúdo, o que provavelmente vai agradar quem deseja ter mais controle sobre o conteúdo que aparece no seu feed.

Publicidade

Você pode criar filas de reprodução e até mesmo decidir quais criadores de conteúdo terão prioridade na sua tela inicial, fazendo com que as suas publicações apareçam primeiro que as de outros canais. É possível inclusive esconder os Shorts do seu feed, caso você não seja muito fãs dos vídeos curtos na vertical.

O player nativo do Unwatched traz todas as principais ferramentas do reprodutor do YouTube, além de lembrar exatamente onde o usuário parou durante a reprodução de um vídeo e deixá-lo fazer o ajuste fino da velocidade de reprodução em vez de oferecer opções predeterminadas. Ele também funciona com o modo Picture-in-Picuture (PiP) e traz suporte a capítulos de vídeos.

Compatível com o iOS/iPadOS/tvOS 17.0 ou superior e com o macOS Sequoia 15.0 ou mais recente, ele ainda não está disponível em português, mas isso deverá mudar em breve, levando em conta que o seu desenvolvedor tem adicionado suporte a novos idiomas aos poucos.