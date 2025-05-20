Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Tenha mais controle sobre vídeos do YouTube com o Unwatched, cliente para iOS

Bruno Cardoso
20/05/2025 • 11:15

Ao contrário de redes sociais como o Bluesky e o Mastodon (e, em um tempo mais distante, o Twitter X), o YouTube não conta com muitos clientes alternativos no iOS que ofereçam uma experiência diferente daquela que pode ser encontrada no app oficial da plataforma.

Publicidade

E não é para menos, já que o serviço de streaming do Google costuma ir atrás de apps que tentam tirar essa ideia do papel — vide o triste exemplo do Juno, que foi o primeiro a trazer os vídeos da plataforma para o Apple Vision Pro de forma “nativa”.

De vez em quando, porém, algumas gratas exceções aparecem, como é o caso do Unwatched, um cliente gratuito focado no YouTube com versões para iPhone, iPad, Mac e até mesmo Apple TV.

Completamente gratuito, o app é livre de anúncios e dispensa algoritmos de recomendação de conteúdo, o que provavelmente vai agradar quem deseja ter mais controle sobre o conteúdo que aparece no seu feed.

Publicidade

Você pode criar filas de reprodução e até mesmo decidir quais criadores de conteúdo terão prioridade na sua tela inicial, fazendo com que as suas publicações apareçam primeiro que as de outros canais. É possível inclusive esconder os Shorts do seu feed, caso você não seja muito fãs dos vídeos curtos na vertical.

O player nativo do Unwatched traz todas as principais ferramentas do reprodutor do YouTube, além de lembrar exatamente onde o usuário parou durante a reprodução de um vídeo e deixá-lo fazer o ajuste fino da velocidade de reprodução em vez de oferecer opções predeterminadas. Ele também funciona com o modo Picture-in-Picuture (PiP) e traz suporte a capítulos de vídeos.

Compatível com o iOS/iPadOS/tvOS 17.0 ou superior e com o macOS Sequoia 15.0 ou mais recente, ele ainda não está disponível em português, mas isso deverá mudar em breve, levando em conta que o seu desenvolvedor tem adicionado suporte a novos idiomas aos poucos.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Oferta: iPhone 15 (128GB) com desconto de 29%!
Próx. Post

Segunda temporada de “Platonic”, do Apple TV+, ganha first look; série retornará em 6/8
Posts relacionados