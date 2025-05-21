App Steady é atualizado com novas funções para customização de treinos

O Steady, app de exercícios físicos sobre o qual já falamos por aqui, chegou recentemente à versão 1.5, que inclui diversas melhorias e novas funcionalidades para sua rotina de treinos, aprimorando significativamente a experiência com o app.

Entre os novos recursos, o Teclado Personalizado permite que você registre rapidamente suas séries com o teclado numérico ou seletor circular, com preferências salvas automaticamente; as Notas em Exercícios e Exercícios Favoritos possibilitam adicionar anotações customizadas e marcar seus exercícios preferidos para rápido acesso.

A adição do Modo Escuro oferece uma interface mais confortável para uso em ambientes com pouca iluminação, a depender das preferências do usuário. Agora também é possível compartilhar o seu progresso nas redes sociais com imagens personalizadas do app, bem como exportar detalhes dos seus treinos em texto com o Compartilhamento de Resumo dos Treinos.

A Duplicação de Programas pode criar variações dos seus treinos para diferentes objetivos ou fases de recuperação, enquanto a Edição de Metas Durante o Treino permite ajustar séries, repetições, pesos e intervalos diretamente durante a sua sessão de treino.

Por último, a adição do Backup e Restauração Automática no iCloud protege seus dados de treinos e exercícios com backups criptografados automáticos — com armazenamento local como alternativa.

Outras melhorias

Além dessas novidades, algumas melhorias também foram feitas em recursos que já existiam no Steady. O app agora conta com uma nova identidade visual, com ícone redesenhado e alinhado à sua proposta minimalista e moderna. A interface também foi atualizada, com diversos ajustes em elementos visuais e de experiência do usuário que a tornam mais consistente e intuitiva, garantindo uma navegação ainda mais fluída.

A navegação e o algoritmo de progressão automática também foram otimizados, com melhorias na tela de detalhes dos exercícios e sugestões assertivas/inteligentes com base em seu desempenho pessoal, respectivamente.

Por fim, a nova versão trouxe uma expansão e aprimoramento da base de exercícios, com a adição de mais de 150 novas imagens de exercícios e reorganização da base, que conta com mais de 600 exercícios disponíveis. Todos os nomes de exercícios também foram revisados e ajustados para maior clareza na versão em português (do Brasil).

Criado por um desenvolvedor independente brasileiro e projetado exclusivamente para dispositivos da Apple, o Steady se destaca pela simplicidade, privacidade e inteligência nas recomendações de treino, ajudando usuários a alcançarem seus objetivos sem distrações desnecessárias.

O app também conta com uma assinatura opcional — que oferece recomendações de sobrecarga progressiva automática, programas de treinamento diferenciais, insights e estatísticas avançadas — que custa R$70 anuais. Também é possível fazer uma compra única por R$200. O download e atualização do app podem ser feitos de forma gratuita na App Store.