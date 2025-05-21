Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple estuda treinar robôs com vídeos de humanos gravados pelo Vision Pro

Douglas Nascimento
21/05/2025 • 20:00

Um novo estudo [PDF] da Apple, em parceria com instituições renomadas (como o MIT e a Universidade de Washington), investiga uma maneira mais eficiente de ensinar robôs humanoides a manipular objetos.

Publicidade

Denominada “Humanoid Policy ∼ Human Policy”, a pesquisa trabalha com a ideia de usar vídeos em primeira pessoa de humanos realizando tarefas para o treinamento, uma grande mudança em relação aos métodos mais atuais.

Posts relacionados

Isso porque, geralmente, se treina robôs humanoides usando um método chamado “teleoperação”, que consiste no controle manual e individual dos robôs para gerar exemplos — um trabalho caro, demorado e difícil de escalar.

Com o Physical Human-Humanoid Data (PH2D), foram usados para treinamento um conjunto de dados de 26.000 demonstrações humanas em primeira pessoa e outro de 1.500 demonstrações com robôs usando teleoperação.

Os dados humanos foram capturados com a ajuda de dispositivos como câmeras GoPro ou headsets como o Meta Quest 3 e o Apple Vision Pro — neste último, com rastreamento 3D da cabeça e mãos usando o ARKit.

Publicidade

Esses dados são treinados com o modelo Human Action Transformer (HAT), que tem como diferencial o uso de um único formato unificado de ações, com uma política generalizada tanto para robôs quanto para corpos humanos.

Com esse treinamento, que une os dois tipos de dados, os robôs conseguem realizar tarefas mesmo em cenários não vistos anteriormente — principalmente em atividades comumente executadas por humanos no mundo real.

Publicidade

Os dados e alguns dos vídeos usados para o treinamento podem ser conferidos nessa página.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Spotify ganha assinantes nos EUA após adotar links de pagamentos externos no iOS
Próx. Post

iPhones 7 Plus e 8 viram produtos clássicos; iPads Air 2 e mini 2 se tornam obsoletos
Posts relacionados