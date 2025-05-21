Apple Pay é o 5º método de pagamento online mais popular do mundo, segundo pesquisa

O Merchant Machine divulgou recentemente uma pesquisa sobre métodos de pagamento mais populares em plataformas online em cada país e no mundo, destacando o Apple Pay como o quinto mais presente globalmente — estando disponível em 5,25% dos sites.

Publicidade

O Apple Pay fica posicionado logo atrás da American Express e à frente de Shopify Pay, Google Pay e Stripe. Em primeiro lugar fica o PayPal, disponível em 26,24% dos websites, seguido por Visa (13,6%) e Mastercard (8,33%).

Embora as quatro marcas consolidadas PayPal, Visa, Mastercard e American Express ocupem as quatro primeiras posições, as quatro seguintes são ocupadas por serviços mais novos e digitais. O método em quinto lugar, o Apple Pay, comemorou seu décimo aniversário em 2024 e é “usado por centenas de milhões de consumidores em 78 mercados”, segundo a Apple. De acordo com a própria pesquisa da marca, os usuários avaliam o Apple Pay com alta classificação em termos de facilidade de uso, privacidade e segurança.

Nos rankings divulgados sobre métodos mais populares em países específicos, é possível observar uma forte presença do Apple Pay na Arábia Saudita — único país no mundo onde o pagamento da Apple é líder de popularidade, com mais de 20% de presença no mercado —, na Armênia, na Ucrânia, no Cazaquistão e nos Emirados Árabes Unidos.

Dentro dos Estados Unidos, o Apple Pay é mais popular em estados como Havaí e Wyoming, tendo mais de 17% de presença em sites. Utah, Vermont e Oregon vêm logo atrás, com mais de 16% de popularidade.

Publicidade

De acordo com a pesquisa, os métodos de pagamento tradicionais já bem estabelecidos, como Visa, Mastercard e PayPal, seguem fortes, mas enfrentam dificuldades para lidar com a ascensão e constante evolução dos métodos digitais.

Dando um passo para trás, é difícil não ignorar a intensa concorrência que continua sendo um problema para o PayPal. Os consumidores usam cada vez mais o Google Pay ou o Apple Pay por meio de seus celulares ou relógios.

O crescimento da popularidade do Apple Pay provavelmente se dá a algumas estratégias de longo prazo da Maçã, bem como à simplicidade para o usuário que realiza a compra.

No segundo trimestre de 2025, a Apple relatou uma expansão dos seus negócios financeiros, com US$26,6 bilhões em receita dos seus serviços, como Carteira (Wallet), Apple Card e Apple Pay.

Publicidade

A possibilidade de fazer uma compra diretamente pelo seu dispositivo de forma simples e rápida por meio do Face ID/Touch ID, sem a necessidade de compartilhar dados ou senhas de pagamento, também representa um atrativo para os consumidores. Além disso, o Apple Pay acelera o processo de finalização da compra, beneficiando os comerciantes.

As taxas cobradas pela Maçã e regras rígidas de plataforma para apps e sites integrados ao Apple Pay, no entanto, representam um desafio para o crescimento e a adesão do método de pagamento no mercado. Outra limitação é a compatibilidade exclusiva do serviço com dispositivos da Apple, excluindo usuários de outros sistemas operacionais, como o Android.

via AppleInsider