Apple TV+ anuncia docussérie sobre a trajetória do diretor Martin Scorsese

O icônico diretor, produtor e roteirista Martin Scorsese é sempre um dos maiores destaques por trás das câmeras — mas ele ficará de frente a elas em “Mr. Scorsese”, nova docussérie do Apple TV+ dividida em cinco partes que retratará a sua carreira.

Publicidade

Dirigida pela aclamada cineasta Rebecca Miller, a produção foi criada por ela e pelos produtores executivos Damon Cardasis (da Round Films) e Cindy Tolan (colaboradora criativa de longa data de Miller).

Divulgação/Apple

Sou muito grata por ter tido a liberdade artística e o acesso para criar um retrato cinematográfico de um dos nossos maiores artistas vivos, Martin Scorsese. Sua obra e vida são tão vastas e tão envolventes que a obra evoluiu de uma para cinco partes ao longo de um período de cinco anos; criar este documentário ao lado dos meus colaboradores de longa data foi uma das experiências marcantes da minha vida como cineasta. —Rebecca Miller, diretora de “Mr. Scorsese”.

“Mr. Scorsese” explorará as muitas facetas do diretor que redefiniu a produção cinematográfica, incluindo a sua carreira extraordinária e a sua história pessoal única.

Com acesso exclusivo e irrestrito aos arquivos particulares de Scorsese, a série documental é ancorada por longas conversas com o próprio cineasta e entrevistas inéditas com amigos, familiares e colaboradores criativos, incluindo Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks e Rodrigo Prieto, bem como dos seus filhos, sua esposa Helen Morris e amigos próximos de infância.

“Mr. Scorsese” examina como suas próprias experiências de vida vibrantes influenciaram sua visão artística, à medida que cada filme que ele fez surpreendeu o mundo com sua originalidade. Desde seus filmes como estudante na Universidade de Nova York até os dias atuais, esse documentário explora os temas que fascinaram Scorsese e influenciaram sua obra, incluindo o lugar do bem e do mal na natureza fundamental da humanidade.

Cardasis, Tolan e Miller atuam como produtores executivos de “Mr. Scorsese”, ao lado de Rick Yorn, Christopher Donnelly e Julie Yorn. Robert Fernandez e Patrick Walmsley são coprodutores executivos, enquanto Ron Burkle produz. A docussérie é desenvolvida pela Expanded Media e a Round Films em associação com a LBI Entertainment e a Moxie Pictures.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.