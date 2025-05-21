Apple TV+ libera teaser de “Chief of War”, série com Jason Momoa

A vindoura série “Chefe de Guerra” (“Chief of War”), do Apple TV+, ganhou hoje um teaser cheio de ação que dá o tom da produção criada por Thomas Pa’a Sibbett e Jason Momoa.

Com estreia marcada para 1º de agosto (uma sexta-feira), o drama contará a história da colonização e unificação do Havaí do ponto de vista dos povos nativos. O objetivo, segundo os seus criadores, é dar mais visibilidade à cosmovisão das populações tradicionais do local, a partir das suas realidades, e não das dos colonizadores.

Veja o teaser (também disponível no YouTube) a seguir:

Divided islands. War on the horizon. The epic saga of Hawaiʻi's untold story.#ChiefOfWar — Streaming August 1 on Apple TV+ pic.twitter.com/2ZYeAsNbaT — Apple TV (@AppleTV) May 21, 2025 Ilhas divididas. Guerra no horizonte. A saga épica da história não contada do Havaí. #ChiefOfWar — Streaming em 1º de agosto na Apple TV+.

Protagonizada por Momoa (que dirigirá a season finale), a série terá Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, bem como nativos havaianos, como Mainei Kinimaka, no seu elenco.

Produzida para o Apple TV+ pela Fifth Season em parceria com a Chernin Entertainment, “Chief of War” terá Pa’a Sibbett, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook, Justin Chon (que dirigirá os dois primeiros episódios) e Doug Jung (que também é o showrunner) como produtores executivos.

Os dois primeiros episódios da série serão liberados logo na estreia, de modo que os capítulos subsequentes chegarão ao catálogo do serviço semanalmente, até 19 de setembro.

