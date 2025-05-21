Navegue

Divulgação/Apple
Apple TV+ libera teaser de “Chief of War”, série com Jason Momoa

Bruno Cardoso
21/05/2025 • 12:08
Leitura de 1 minuto

A vindoura série “Chefe de Guerra” (“Chief of War”), do Apple TV+, ganhou hoje um teaser cheio de ação que dá o tom da produção criada por Thomas Pa’a Sibbett e Jason Momoa.

Com estreia marcada para 1º de agosto (uma sexta-feira), o drama contará a história da colonização e unificação do Havaí do ponto de vista dos povos nativos. O objetivo, segundo os seus criadores, é dar mais visibilidade à cosmovisão das populações tradicionais do local, a partir das suas realidades, e não das dos colonizadores.

Veja o teaser (também disponível no YouTube) a seguir:

Ilhas divididas. Guerra no horizonte. A saga épica da história não contada do Havaí. #ChiefOfWar — Streaming em 1º de agosto na Apple TV+.

Protagonizada por Momoa (que dirigirá a season finale), a série terá Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, bem como nativos havaianos, como Mainei Kinimaka, no seu elenco.

Produzida para o Apple TV+ pela Fifth Season em parceria com a Chernin Entertainment, “Chief of War” terá Pa’a Sibbett, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook, Justin Chon (que dirigirá os dois primeiros episódios) e Doug Jung (que também é o showrunner) como produtores executivos.

Divulgação/Apple

Os dois primeiros episódios da série serão liberados logo na estreia, de modo que os capítulos subsequentes chegarão ao catálogo do serviço semanalmente, até 19 de setembro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
