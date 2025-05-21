Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Chrome agora sincroniza Passkeys com o Gerenciador de Senhas do Google no iOS/iPadOS

Yan Avelino
21/05/2025 • 18:29
XanderSt / Shutterstock.com
Google Chrome

O Google liberou hoje uma nova atualização do Chrome para iOS/iPadOS. A versão 137.0.7151.34 já está disponível na App Store e traz algumas novidades bem interessantes para quem usa o navegador no iPhone e, especialmente, no iPad.

Publicidade

A principal novidade é que o tablet da Maçã finalmente recebeu suporte aos grupos de guias. Agora, portanto, dá para organizar várias abas abertas em conjuntos, como “trabalho”, “estudos”, “leitura” ou o que fizer mais sentido pra você.

Posts relacionados

Quem costuma navegar com muitas abas vai gostar bastante dessa melhoria, que deixa tudo mais organizado e fácil de acessar — principalmente em telas maiores, como a do iPad Pro de 13 polegadas, por exemplo.

Outro recurso que chegou foi a sincronização das chaves de acesso (Passkeys) armazenadas no Gerenciador de Senhas do Google. A novidade está disponível tanto no iPhone quanto no iPad e facilita a hora de fazer login em sites e apps.

Em vez de digitar senhas, basta usar a biometria (Face ID/Touch ID) ou o código do aparelho para acessar suas contas de forma segura e integrada. Além disso, as chaves ficam sincronizadas entre dispositivos que usam a mesma conta do Google.

Publicidade

Por fim, como de costume, o Google também incluiu melhorias na estabilidade e no desempenho do navegador. Nada que chame muita atenção à primeira vista, mas que contribui para uma experiência mais fluida e confiável no dia a dia.

Se você usa o Chrome no iPhone ou iPad, vale a pena atualizá-lo pela App Store. 😉

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Conceito do iOS 19 foca em possível redesenho e novas funções interativas
Próx. Post

App Steady é atualizado com novas funções para customização de treinos
Posts relacionados