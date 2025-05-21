Chrome agora sincroniza Passkeys com o Gerenciador de Senhas do Google no iOS/iPadOS

O Google liberou hoje uma nova atualização do Chrome para iOS/iPadOS. A versão 137.0.7151.34 já está disponível na App Store e traz algumas novidades bem interessantes para quem usa o navegador no iPhone e, especialmente, no iPad.

A principal novidade é que o tablet da Maçã finalmente recebeu suporte aos grupos de guias. Agora, portanto, dá para organizar várias abas abertas em conjuntos, como “trabalho”, “estudos”, “leitura” ou o que fizer mais sentido pra você.

Quem costuma navegar com muitas abas vai gostar bastante dessa melhoria, que deixa tudo mais organizado e fácil de acessar — principalmente em telas maiores, como a do iPad Pro de 13 polegadas, por exemplo.

Outro recurso que chegou foi a sincronização das chaves de acesso (Passkeys) armazenadas no Gerenciador de Senhas do Google. A novidade está disponível tanto no iPhone quanto no iPad e facilita a hora de fazer login em sites e apps.

Em vez de digitar senhas, basta usar a biometria (Face ID/Touch ID) ou o código do aparelho para acessar suas contas de forma segura e integrada. Além disso, as chaves ficam sincronizadas entre dispositivos que usam a mesma conta do Google.

Por fim, como de costume, o Google também incluiu melhorias na estabilidade e no desempenho do navegador. Nada que chame muita atenção à primeira vista, mas que contribui para uma experiência mais fluida e confiável no dia a dia.

Se você usa o Chrome no iPhone ou iPad, vale a pena atualizá-lo pela App Store. 😉