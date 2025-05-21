Como adicionar um contato pelo Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

Muitos usuários não sabem, mas é possível adicionar um novo contato à sua agenda do iPhone, iPad e Mac usando o aplicativo Mensagens (Messages).
Isso é ideal para aqueles momentos em que você está conversando com um número que ainda não está na sua agenda, por exemplo.
A seguir, veja como fazer exatamente isso! 📒
Como adicionar um contato usando o app Mensagens pelo iPhone/iPad
Com o Mensagens aberto, toque na conversa com o número e selecione-o (na parte superior).
Vá até “Info” e escolha entre “Criar Novo Contato” ou “Adicionar a Contato”, caso seja apenas um novo número de alguém que já está na sua agenda.
Como adicionar um contato usando o app Mensagens pelo Mac
Com a mensagem selecionada, vá até Conversa » Adicionar aos Contatos…, na barra de menus ou use o atalho ⌥ option ⌘ command B.
Se preferir, clique no “i” (na parte superior direita), em “info” e preencha as informações.