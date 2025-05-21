Como criar uma lista ou uma sublista de contatos no Mac

Nós já mostramos, por aqui, como é supersimples criar uma lista de contatos dentro do aplicativo Contatos (Contacts) dos iPhones e iPads. Isso permite uma busca mais precisa por certas pessoas, como os seus colegas de trabalho ou da faculdade, por exemplo.

Publicidade

Ocorre que isso também pode ser feito no app para macOS — de forma com que tudo fique devidamente sincronizado com todos os seus dispositivos que usam a mesma Conta Apple.

Veja como fazer! 👥

Como criar uma lista de contatos

Com o Contatos aberto, clique no “+”, na parte inferior da tela, e vá em “Nova Lista”. Digite um nome para ela (na barra lateral).

Selecione um ou mais contatos e arraste-os em direção à lista. Caso os contatos não possam ser adicionados à lista, veja se ela é uma Lista Inteligente — nesse caso, não é possível adicionar contatos manualmente puxando delas.

Como criar uma sublista de contatos

Para criar uma sublista, arraste uma lista para outra lista na barra lateral —

ambas as listas permanecerão na barra lateral.

Publicidade

Ao selecionar a lista principal, a sublista será mostrada na lista de contatos. Nesse caso, clique duas vezes na sublista para mostrar os seus contatos.

Como apagar uma sublista de contatos

Clique duas vezes na sublista para mostrar os seus contatos. Para apagá-la, vá até Editar » Remover da Lista na barra de menus.

Como apagar contatos em uma lista