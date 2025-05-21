Como incluir um endereço em um contato e consultá-lo no mapa [iPhone, iPad e Mac]

Além de consultar o nome e o número de telefone de uma pessoa ou empresa, também é possível adicionar uma localização no aplicativo Contatos (Contacts) do iPhone, iPad ou Mac.

O mais bacana é que, posteriormente, você pode consultar no mapa o local preciso, usando o app Mapas (Maps).

Confira, a seguir, como adicionar isso e conferir o endereço no mapa nos seus dispositivos! 📍

Como incluir um endereço em um contato

Abra o app Contatos no iPhone, iPad ou Mac. Toque/clique em cima do nome da pessoa ou da empresa. Toque/clique em “Editar”. No campo “Endereço”, adicione-o.

Quando tiver finalizado, toque/clique em “OK” para salvar.

Como consultar um endereço no mapa

No iPhone/iPad, vá até o contato e toque em cima do endereço para abri-lo no Mapas; já no Mac, é preciso mover o cursor em cima do endereço e clicar no ícone de um alfinete.

Prontinho!