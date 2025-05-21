Conceito do iOS 19 foca em possível redesenho e novas funções interativas

Estamos a alguns dias de conhecer oficialmente o iOS 19 (bem como os demais próximos sistemas da Apple) e, enquanto não botamos as mãos (ou os olhos) nele, resta-nos conferir quais são as apostas/expectativas para a nova versão do software.

Hoje, o canal do YouTube Concept Central divulgou um vídeo bem interessante que reúne alguns dos rumores que repercutiram até agora, como o novo visual geral do sistema e de alguns aplicativos.

O vídeo começa mostrando uma mudança na Tela Bloqueada, que passaria a exibir o tempo restante até o iPhone recarregar, além de atalhos de apps interativos — semelhantemente ao funcionamento da Ilha Dinâmica (Dynamic Island). Pulando para a Tela de Início, a mudança mais notável é o novo design dos ícones e widgets.

Em termos de funções, a aposta do designer é nas chamadas “Live Notifications” (ou “Notificações ao Vivo”). Com elas, notificações seguidas de um app seriam exibidas em tempo real no banner, sem que ele apareça e saia da tela múltiplas vezes para cada notificação.

Haveria, ainda, um recurso de fotos espaciais (spatial photos) próprio para o iPhone (e não exclusivamente para o Vision Pro), o qual exibiria as imagens com certa profundidade quando ativado.

Em relação à Apple Intelligence, uma nova tela reuniria atualizações de amigos, apps e atividades filtradas pela IA. Cada informação seria exibida em blocos, facilitando a visualização e o acesso.

O conceito também repercute o esperado redesign do app Câmera (Camera), o qual ganharia um visual mais limpo e translúcido. Já no app Mensagens (Messages), novos atalhos para contatos e filtros de mensagens tornariam mais fácil acessá-las. Um outro recurso também possibilitaria conferir em tempo real se uma pessoa está ocupada ou não, bem como o nível da bateria do seu aparelho.

Por fim, é mostrado como a Apple poderá alavancar a Área de Transferência Universal, permitindo a visualização dos últimos itens copiados, com a possibilidade de acessá-los novamente.

Bem que muitas dessas funções poderiam ser incluídas de fato no iOS 19. Qual seria a sua favorita?