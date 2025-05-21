Navegue

Em crescimento, mercado global de fones TWS foi liderado pela Apple no 1º trimestre de 2025

Novos dados da firma de pesquisa Canalys dão conta de que a Apple se manteve como a líder isolada do mercado global de fones TWS (True Wireless Stereo) no primeiro trimestre de 2025, tendo fechado o período com um market share de 23,3%.

Esse número vem em um bom começo de ano para o setor, que cresceu 18% em comparação ao mesmo período do ano passado. No total, 78,3 milhões de unidades foram enviadas pelas fabricantes nos primeiros meses do ano.

Mais especificamente, a Apple enviou 18,2 milhões de AirPods e fones da Beats no primeiro trimestre de 2025 — o dobro da segunda colocada, a Xiaomi, que despachou 9 milhões (11,5% de market share). Enquanto a Maçã fechou o trimestre em questão com 12% de crescimento, a marca chinesa registrou um aumento de impressionantes 63% nas vendas.

Em um distante terceiro lugar temos a Samsung, que aparece com 5,6 milhões de fones vendidos e 7,1% do mercado (+8%). Completam o Top 5 da pesquisa a HUAWEI, com 4,7 milhões de envios e uma fatia de 6% do mercado (+40%), e a boAt, com 3,9 milhões de despachos e 4,9% de market share (+31%).

Segundo Jack Leathem, analista da Canalys, esse resultado positivo registrado pelo setor é fruto do investimento das principais fabricantes de fones TWS em suas estratégias de expansão global, com destaque para regiões como o Sudeste Asiático, a Europa Central, a Europa Oriental, a América Latina e a África.

Ainda de acordo com o analista, a Apple segue intocada em seu país natal, os Estados Unidos, dominando 50% do mercado por lá. Ao mesmo tempo, “várias marcas de entrada estão reduzindo seus investimentos devido à fraca demanda do consumidor e a um cenário regulatório incerto” no país.

A pesquisa completa pode ser conferida nessa página.

