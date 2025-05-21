Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Estudantes no Brasil têm acesso grátis ao plano Google AI Pro por 15 meses

Luiz Gustavo Ribeiro
21/05/2025 • 20:59

Uma oferta muito bacana do Google disponibiliza gratuitamente, por 15 meses, o seu plano AI Pro — que conta com acesso ao Gemini Pro e a 2TB de armazenamento na nuvem, entre outras vantagens — para estudantes.

Publicidade

De acordo com a empresa, a oferta é válida para estudantes no Brasil, nos Estados Unidos, na Indonésia, no Japão e no Reino Unido, e estará disponível até o dia 30 de junho de 2025.

Oferta do Google AI Pro

Naturalmente, é necessário que o estudante tenha um email da instituição de ensino válido para confirmar o cadastro. Também é exigido que ele tenha 18 anos ou mais.

Eis as vantagens inclusas no plano da oferta:

Publicidade
  • App do Gemini: acesso ao modelo Gemini Pro.
  • Gemini nos apps do Google: integração da IA nos apps Gmail, Documentos, Planilhas, Apresentações e Meet.
  • NotebookLM: recursos aprimorados para a sua ferramenta de pesquisa e escrita com IA.
  • 2TB de armazenamento: espaço para usar no Google Fotos, Drive e Gmail.

Para resgatar a oferta, siga os passos abaixo:

  1. No seu computador, abra o navegador;
  2. Acesse o Google One;
  3. Clique em “Verificar status de estudante”;
  4. Siga as instruções na tela;
  5. Confira o novo preço da assinatura e a data de pagamento;
  6. Para confirmar a sua assinatura do Google AI Pro, selecione sua forma de pagamento;
  7. Clique em “Assinar”.

Se você já é assinante do Google AI Pro, pode cancelar o seu plano atual e aguardar o término do ciclo de cobrança para aproveitar a oferta. Ademais, após os 15 meses grátis, o valor padrão da assinatura mensal ou anual do plano será cobrado automaticamente na forma de pagamento fornecida, a menos que você faça o cancelamento.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Promoções na App Store: Little Nightmares, Paintiles, MetaWeather e mais!
Próx. Post

Como ajustar a velocidade do clique duplo no mouse ou trackpad do Mac
Posts relacionados