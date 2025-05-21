Estudantes no Brasil têm acesso grátis ao plano Google AI Pro por 15 meses

Uma oferta muito bacana do Google disponibiliza gratuitamente, por 15 meses, o seu plano AI Pro — que conta com acesso ao Gemini Pro e a 2TB de armazenamento na nuvem, entre outras vantagens — para estudantes.
De acordo com a empresa, a oferta é válida para estudantes no Brasil, nos Estados Unidos, na Indonésia, no Japão e no Reino Unido, e estará disponível até o dia 30 de junho de 2025.
Naturalmente, é necessário que o estudante tenha um email da instituição de ensino válido para confirmar o cadastro. Também é exigido que ele tenha 18 anos ou mais.
Eis as vantagens inclusas no plano da oferta:
- App do Gemini: acesso ao modelo Gemini Pro.
- Gemini nos apps do Google: integração da IA nos apps Gmail, Documentos, Planilhas, Apresentações e Meet.
- NotebookLM: recursos aprimorados para a sua ferramenta de pesquisa e escrita com IA.
- 2TB de armazenamento: espaço para usar no Google Fotos, Drive e Gmail.
Para resgatar a oferta, siga os passos abaixo:
- No seu computador, abra o navegador;
- Acesse o Google One;
- Clique em “Verificar status de estudante”;
- Siga as instruções na tela;
- Confira o novo preço da assinatura e a data de pagamento;
- Para confirmar a sua assinatura do Google AI Pro, selecione sua forma de pagamento;
- Clique em “Assinar”.
Se você já é assinante do Google AI Pro, pode cancelar o seu plano atual e aguardar o término do ciclo de cobrança para aproveitar a oferta. Ademais, após os 15 meses grátis, o valor padrão da assinatura mensal ou anual do plano será cobrado automaticamente na forma de pagamento fornecida, a menos que você faça o cancelamento.