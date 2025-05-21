iPhones 7 Plus e 8 viram produtos clássicos; iPads Air 2 e mini 2 se tornam obsoletos

A Apple atualizou recentemente as suas tradicionais listas de dispositivos clássicos e obsoletos — importante para que usuários saibam o nível de suporte oferecido pela empresa para eles.

A lista de produtos clássicos foi incrementada pelo iPhone 7 Plus e pelo iPhone 8 (com 64GB e 256GB de armazenamento). Eles foram lançados em setembro de 2016 e de 2017, respectivamente.

Pulando para a lista dos produtos obsoletos, foram adicionados o iPad Air 2 (modelos Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular) e o iPad mini 2 (Wi-Fi, Wi-Fi + 4G e GSM + CDMA). Eles foram lançados em 2013 e em 2014, respectivamente.

O que isso significa?

A Apple considera um dispositivo como clássico quando se passaram cinco anos desde que a empresa parou de distribuí-lo para venda. A empresa pode se oferecer para consertar um produto clássico, mas somente se as peças permanecerem disponíveis.

Já um dispositivo obsoleto é aquele que não é mais vendido há pelo menos sete anos. Assim, ele não é mais elegível para reparo em uma Apple Store ou em um Centro de Serviço Autorizado Apple, com a única exceção sendo as substituições de bateria de MacBooks — por um período de até dez anos.