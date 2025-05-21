Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

iPhones 7 Plus e 8 viram produtos clássicos; iPads Air 2 e mini 2 se tornam obsoletos

Douglas Nascimento
21/05/2025 • 20:28
Caixa do iPhone 7 Plus | Africa Studio / Shutterstock.com
Caixa do iPhone 7 Plus

A Apple atualizou recentemente as suas tradicionais listas de dispositivos clássicos e obsoletos — importante para que usuários saibam o nível de suporte oferecido pela empresa para eles.

Publicidade

A lista de produtos clássicos foi incrementada pelo iPhone 7 Plus e pelo iPhone 8 (com 64GB e 256GB de armazenamento). Eles foram lançados em setembro de 2016 e de 2017, respectivamente.

Posts relacionados

Pulando para a lista dos produtos obsoletos, foram adicionados o iPad Air 2 (modelos Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular) e o iPad mini 2 (Wi-Fi, Wi-Fi + 4G e GSM + CDMA). Eles foram lançados em 2013 e em 2014, respectivamente.

O que isso significa?

A Apple considera um dispositivo como clássico quando se passaram cinco anos desde que a empresa parou de distribuí-lo para venda. A empresa pode se oferecer para consertar um produto clássico, mas somente se as peças permanecerem disponíveis.

Já um dispositivo obsoleto é aquele que não é mais vendido há pelo menos sete anos. Assim, ele não é mais elegível para reparo em uma Apple Store ou em um Centro de Serviço Autorizado Apple, com a única exceção sendo as substituições de bateria de MacBooks — por um período de até dez anos.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple estuda treinar robôs com vídeos de humanos gravados pelo Vision Pro
Próx. Post

Promoções na App Store: Little Nightmares, Paintiles, MetaWeather e mais!
Posts relacionados