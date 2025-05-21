Navegue

Leitura de 1 minuto

LG oferece 3 meses de Apple TV+ por R$9,90/mês em TVs compatíveis

Yan Avelino
21/05/2025 • 16:34
Oferta da LG Streaming Week, com Apple TV+ por R$9,90 durante 3 meses

Se você tem uma smart TV LG fabricada a partir de 2018, essa é a hora perfeita para turbinar a sua maratona de séries. Como parte da Streaming Week, uma campanha global que vai até 30 de junho, a LG fechou uma parceria com a Maçã para oferecer o Apple TV+ por apenas R$9,90 mensais durante 3 meses.

Publicidade

Desta forma, novos assinantes ou usuários elegíveis que estejam retornando ao serviço podem acessar um catálogo recheado de produções originais premiadas, como “Ruptura” (“Severance”), “Silo”, “The Morning Show” e muitos outros sucessos.

E quem tem uma TV LG compatível ainda pode aproveitar toda a qualidade de imagem e som com suporte a Dolby Vision e Dolby Atmos. Tanto a fabricante quanto a Maçã prometem uma verdadeira experiência de cinema no conforto de casa.

Para ativar a promoção, basta abrir o app Apple TV diretamente na sua smart TV LG, fazer login na sua Conta Apple e seguir as instruções. A oferta está disponível em mais de 40 países, incluindo Brasil e Portugal (lá, os três meses são de graça), com validade até o dia 7 de julho.

Publicidade

A Streaming Week da LG está disponível para modelos com o sistema webOS — incluindo TVs UHD e WQHD, telas StanbyME, monitores MyView e projetores CineBeam. As ofertas podem ser acessadas pelo app da campanha, na Tela Inicial, na Content Store ou na aba Aplicativos.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via TudoCelular.com

Yan Avelino
