Microsoft apoia Epic e culpa Apple por atraso da sua loja de jogos no iOS

A Microsoft se posicionou sobre a determinação recente da justiça dos Estados Unidos de que a Apple deve permitir que desenvolvedores adicionem links para pagamentos externos em seus apps livremente, sem a necessidade de pagar taxas.

Publicidade

De acordo com o The Verge, a empresa comandada por Satya Nadella apresentou um amicus curiae ao tribunal responsável pelo caso apoiando a luta da Epic Games contra o controle da Maçã e, especialmente, se posicionando contra a suspensão da medida (defendida pela Maçã).

Essa posição tem como pano de fundo o desejo antigo da Microsoft de lançar uma loja móvel funcional do Xbox no iOS — o qual foi expresso por executivos da empresa mais de uma vez no ano passado e acabou sendo barrado pelas regras rígidas envolvendo links impostas pela Maçã.

No documento, é destacado que a decisão anterior (que havia sido a única desfavorável à Apple na disputa com a Epic) deveria permitir à Microsoft oferecer uma loja viável com opções para pagamentos por meio de links externos — algo que foi barrado pela Maçã.

Publicidade

Antes da ordem mais recente do tribunal distrital, a Microsoft não conseguiu implementar pagamentos vinculados (ou mesmo informar aos clientes que existem métodos alternativos de compra) por causa das novas políticas antidirecionamento da Apple, que restringem a comunicação da Microsoft aos usuários e impõem um custo econômico ainda maior à Microsoft do que antes da liminar.

Essa nova decisão judicial, na prática, possibilita à Microsoft lançar a sua loja móvel de jogos no iOS, mas o objetivo da empresa é garantir que ela não venha a ser suspensa durante o período de apelação — o que obrigaria à companhia a retirar a loja do ar pouco tempo após a estreia.

“A própria experiência da Microsoft gerenciando lojas de aplicativos confirma que as políticas da Apple podem ser restauradas se a Apple, no fim das contas, prevalecer na apelação”, disse a empresa, se referindo à liminar que tenta suspender a decisão judicial.

É uma abordagem cautelosa que não costuma ser vista na própria Epic Games, por exemplo. Ontem mesmo a empresa conseguiu colocar de volta o jogo Fortnite na App Store — algo que ela poderá ter que reverter em poucos dias, caso a justiça venha a acatar o pedido da Apple.