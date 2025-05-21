Navegue

Novos projetores da Epson terão suporte ao AirPlay 2 e HomeKit

Bruno Cardoso
21/05/2025 • 10:48
Epson L690SU

A Epson anunciou que sua linha mais recente de projetores, apresentada durante a ISE 2025, virá com suporte ao AirPlay 2 e ao HomeKit de fábrica.

O AirPlay 2, vale lembrar, é a versão mais recente do recurso presente nos principais dispositivos da Apple, que deixa você transmitir vídeo e/ou áudio via Wi-Fi para outros aparelhos, como projetores. O HomeKit, por sua vez, é o padrão de casa inteligente da Maçã, permitindo que você controle uma série de dispositivos domésticos pelo app Casa (Home).

Entre os projetores da Epson que receberão essas novidades, estão os das linhas PowerLite EB-L6, EB-L7 e EB-L8, que são mais focados em consumidores em comuns. O modelos das linhas EB-994F, EB-FH54 e EB-L690SU, mais focados nos mercados corporativo e educacional, também serão compatíveis com essas tecnologias.

Eis a lista completa de projetores compatíveis com o AirPlay 2 e o HomeKit:

  • EB-FH18
  • EB-FH54
  • EB-994F
  • EB-L890E
  • EB-L795SE
  • EB-L790SU
  • EB-L890U
  • EB-L895U
  • EB-L790U
  • EB-L690U
  • EB-L690SU
  • EB-L695SU

De acordo com Massimo Pizzocri, vice-presidente da divisão europeia de projetores da Epson, esse anúncio tem como objetivo atender “às necessidades de professores, profissionais de negócios e usuários domésticos que valorizam a facilidade de uso”.

via Notebookcheck

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
