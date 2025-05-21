Novos projetores da Epson terão suporte ao AirPlay 2 e HomeKit

A Epson anunciou que sua linha mais recente de projetores, apresentada durante a ISE 2025, virá com suporte ao AirPlay 2 e ao HomeKit de fábrica.

O AirPlay 2, vale lembrar, é a versão mais recente do recurso presente nos principais dispositivos da Apple, que deixa você transmitir vídeo e/ou áudio via Wi-Fi para outros aparelhos, como projetores. O HomeKit, por sua vez, é o padrão de casa inteligente da Maçã, permitindo que você controle uma série de dispositivos domésticos pelo app Casa (Home).

Entre os projetores da Epson que receberão essas novidades, estão os das linhas PowerLite EB-L6, EB-L7 e EB-L8, que são mais focados em consumidores em comuns. O modelos das linhas EB-994F, EB-FH54 e EB-L690SU, mais focados nos mercados corporativo e educacional, também serão compatíveis com essas tecnologias.

Eis a lista completa de projetores compatíveis com o AirPlay 2 e o HomeKit:

EB-FH18

EB-FH54

EB-994F

EB-L890E

EB-L795SE

EB-L790SU

EB-L890U

EB-L895U

EB-L790U

EB-L690U

EB-L690SU

EB-L695SU

De acordo com Massimo Pizzocri, vice-presidente da divisão europeia de projetores da Epson, esse anúncio tem como objetivo atender “às necessidades de professores, profissionais de negócios e usuários domésticos que valorizam a facilidade de uso”.

via Notebookcheck