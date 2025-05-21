OpenAI anuncia compra da io, startup de IA fundada por Jony Ive [atualizado]

A OpenAI anunciou há pouco a compra da io, startup de dispositivos focados em inteligência artificial fundada no ano passado por Jony Ive, lendário ex-designer da Apple, ao lado de Scott Cannon, Evans Hankey e Tang Tan.

De acordo com informações da Bloomberg, a empresa comandada por Sam Altman desembolsou nada menos que US$6,5 bilhões para adquirir 100% das ações da startup, que ainda não anunciou nenhum produto.

Em uma publicação em seu site oficial, a OpenAI explicou que Ive fundou a io depois de começar a colaborar com a gigante de IA há dois anos, já com a intenção de desenvolver algum tipo de hardware — que evoluiu para o plano de criar toda uma família de dispositivos.

“Tenho a sensação crescente de que tudo o que aprendi nos últimos 30 anos me trouxe a este lugar e a este momento”, disse Ive em um vídeo publicado pela OpenAI com a participação de Altman. O CEO da OpenAI, por sua vez, jogou as expectativas lá em cima ao afirmar que sua empresa criará um produto com um nível de qualidade “nunca visto antes em hardware de consumo”.

thrilled to be partnering with jony, imo the greatest designer in the world.



excited to try to create a new generation of AI-powered computers. pic.twitter.com/IPZBNrz1jQ — Sam Altman (@sama) May 21, 2025

Mais especificamente, a OpenAI arcará com US$5 bilhões dos quase US$6,5 bilhões investidos pela compra da io em capital próprio. O US$1,5 bilhão restante, por sua vez, virá de uma parceria firmada entre as duas empresas no fim de 2024, quando a OpenAI passou a ter uma participação da 23% na io. Altman, vale notar, não tem capital próprio investido nessa compra.

Outros nomes familiares também já chegaram a se envolver com a io. Um deles é Laurene Powell Jobs, bilionária filantropa e viúva de Steve Jobs, que investiu na startup em 2024 através do Emerson Collective, bem como Sutter Hill Ventures, Thrive Capital, Maverick Capital e SV Angel.

Por se tratar de um negócio de grandes proporções — o maior da história da OpenAI, inclusive —, essa compra ainda precisará ser aprovada por órgão regulatórios, mas é esperado que isso tudo seja concluído até a metade do ano.

Ive, vale notar, não se tornará um executivo da OpenAI, e sua empresa de design, a LoveFrom, continuará atuando de forma independente. Eles vão, no entanto, comandar toda a área de design da companhia, o que também incluirá produtos de software. Ao que tudo indica, 55 engenheiros de hardware, desenvolvedores de software e experts em manufatura da io passarão a integrar o quadro de funcionários da criadora do ChatGPT.

Em uma entrevista à Bloomberg, o ex-chefão de design da Apple aproveitou para cutucar outros produtos focados em IA lançados recentemente, como Ai Pin (da Humane) e o r1 (da Rabbit), os quais ele chamou de “produtos muito ruins”. Ainda de acordo com ele, “houve uma ausência de novas formas de pensar expressas nos produtos”.

Ainda não está claro que tipo de produto a OpenAI e a io estão desenvolvendo, mas, de acordo com o Wall Street Journal, as duas já consideraram opções como fones de ouvido ou dispositivos equipados com câmeras — sempre com recursos de IA em mente, é claro. A promessa é de que a grande revelação acontecerá em 2026.

Seria essa a maior ameaça à Apple em décadas — e vindo de um dos executivos mais renomados de sua história? 👀

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 09/07/2025 às 15:10

A OpenAI concluiu oficialmente a aquisição de quase US$6,5 bilhões da io, conforme anunciado pela empresa hoje.

Isso indica que a equipe da startup agora integra o time da gigante de IA — Ive e a LoveFrom, por outro lado, permanecem independentes e terão “responsabilidades profundas em design e criação na OpenAI”.

The io Products, Inc. deal has officially closed and we’re thrilled to welcome the team to OpenAI.



Jony Ive & LoveFrom remain independent. They’ll have deep design & creative responsibilities across OpenAI.https://t.co/mxZIdAyi5x — OpenAI (@OpenAI) July 9, 2025

Cabe notar que a OpenAI teve o cuidado de se referir à startup como io Products Inc. — isso porque, em junho passado, materiais de marketing e vídeos relacionados à aquisição foram removidos do site da empresa devido a uma disputa de marca registrada sobre o nome io, a qual segue tramitando na justiça.

A OpenAI chegou a remover a página em que anunciava a aquisição, mas já a colocou de volta ao ar.