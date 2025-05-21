Oura agora permite importar dados de batimentos cardíacos do app Saúde (Health)

Após o lançamento do Oura Ring 4 em outubro passado, a fabricante do vestível anunciou hoje a introdução de melhorias adicionais no algoritmo que proporcionarão um “rastreamento de movimentos mais abrangente e preciso”.

Anunciadas inicialmente no mês passado, as atualizações agora estão sendo “distribuídas para membros em todo o mundo” e incluem a adição de novas métricas de condicionamento físico à Detecção Automática de Atividade (Automatic Activity Detection) do Oura Ring.

Além disso, medições de frequência cardíaca coletadas por aplicativos de saúde e condicionamento físico de terceiros — como o app Saúde (Health) da Apple, Strava e Android Health Connect — agora serão incluídas ao importar dados de atividade para o aplicativo Oura.

Com isso, as estimativas de queima calórica ativa da Oura agora também levarão em consideração a intensidade dos seus movimentos durante o exercício, usando medições da frequência cardíaca.

O monitoramento de atividades diárias do dispositivo também está sendo expandido para funcionar durante a noite, de modo que atividades noturnas sejam monitoradas e levadas em consideração. Ademais, se você esquecer de adicionar um treino, poderá adicionar ou editar atividades dos últimos sete dias no aplicativo Oura — não mais apenas do dia atual.

A Oura anunciou, ainda, integrações com diversos aplicativos para embasar seus treinos ou análises nesses aplicativos, como o CorePower Yoga, o The Sculpt Society, o Technogym e o aplicativo de meditação Open.

