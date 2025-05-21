Por pouco tempo: Nomad oferece cashback de até US$40!

Quem já viajou para fora provavelmente conhece bem essa cena: você encontra uma fonte charmosa, joga uma moedinha de costas e faz um pedido. É uma tradição que atravessa séculos e que carrega um certo romantismo. Afinal, deixar uma moeda ali é como dizer: “quero voltar”, “quero dar certo”, “quero realizar algo”.

Mas a verdade é que, em 2025, jogar dinheiro em uma fonte pode não ser a melhor forma de lidar com suas finanças fora do país. A boa notícia é que, hoje, dá para ser prático e simbólico ao mesmo tempo.

Será que não existem formas melhores de deixar seu dinheiro lá fora? Você sabe a resposta… 😛

Levar dólares na mala? Não mais!

Antigamente, o jeito mais comum de viajar era trocar dinheiro em espécie e levar tudo com você — torcendo pra não perder, não ser roubado e não ficar sem saldo no meio do caminho. Depois vieram os cartões pré-pagos, as casas de câmbio online e outras soluções um pouco mais modernas, mas ainda com custos altos e pouca flexibilidade.

Hoje, o cenário mudou. Com a conta internacional da Nomad, você pode abrir uma conta nos Estados Unidos diretamente pelo celular, sem sair de casa. É simples: basta baixar o aplicativo, fazer o cadastro e, em poucos minutos, sua conta estará pronta pra uso — sem taxa de abertura e sem taxa mensal de manutenção.

Com a conta aprovada, você pode adicionar reais e converter para dólares diretamente no app, com uma cotação competitiva, bem mais próxima à do dólar comercial.

Em seguida, é só ativar seu cartão de débito internacional e pronto: dá para usar em lojas físicas, sites internacionais, restaurantes, passagens, hospedagens… onde quiser. Tudo com mais controle, segurança e praticidade.

Um incentivo para dar o primeiro passo!

Pra quem ainda está na dúvida, a Nomad também traz um benefício exclusivo para novos usuários: quem abrir uma conta até 31 de maio usando o código MAC40FONTE vai receber 2% de cashback em todas as conversões feitas nos 10 dias seguintes à aprovação da conta, limitado a US$40! O valor cai direto na sua conta, em até um dia útil.

Ou seja, além de economizar com uma cotação melhor, você ainda recebe uma parte de volta — dinheiro que pode muito bem ser usado naquela primeira refeição no destino, num passeio inesperado ou até em outra conversão.

Como começar?

Baixe o app da Nomad no seu celular (disponível para iOS e Android); Abra sua conta internacional, online e bem rápido; Use o código de convidado MAC40FONTE no momento da abertura; Após a aprovação, adicione reais na conta e converta para dólares; Pronto! Você já pode usar seu saldo no exterior e ainda aproveitar o cashback!

Jogar moedas pode ser bonito, mas se planejar é ainda melhor!

Jogar moedas em fontes vai continuar sendo um símbolo bonito. É sobre desejo, intenção, conexão com o lugar. Mas quando o assunto é o seu dinheiro, talvez esteja na hora de pensar em soluções que realmente funcionam.

Hoje, você não precisa mais contar com a sorte. Dá para se planejar, converter na hora certa, controlar tudo pelo celular e viajar com mais leveza. Não só na bagagem, é claro, mas também nas finanças.

No fim das contas, talvez o melhor pedido que você pode fazer à fonte seja esse: clareza para tomar boas decisões. Porque sonhos são importantes, mas com as ferramentas certas, eles não precisam depender da sorte pra acontecer. 💸

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.