Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Nomad (campanha focada em turistas que jogam moeda em fontes quando viajam)

Por pouco tempo: Nomad oferece cashback de até US$40!

Yan Avelino
21/05/2025 • 13:13
Leitura de 3 minuto

Quem já viajou para fora provavelmente conhece bem essa cena: você encontra uma fonte charmosa, joga uma moedinha de costas e faz um pedido. É uma tradição que atravessa séculos e que carrega um certo romantismo. Afinal, deixar uma moeda ali é como dizer: “quero voltar”, “quero dar certo”, “quero realizar algo”.

Publicidade

Mas a verdade é que, em 2025, jogar dinheiro em uma fonte pode não ser a melhor forma de lidar com suas finanças fora do país. A boa notícia é que, hoje, dá para ser prático e simbólico ao mesmo tempo.

Será que não existem formas melhores de deixar seu dinheiro lá fora? Você sabe a resposta… 😛

Posts relacionados

Levar dólares na mala? Não mais!

Antigamente, o jeito mais comum de viajar era trocar dinheiro em espécie e levar tudo com você — torcendo pra não perder, não ser roubado e não ficar sem saldo no meio do caminho. Depois vieram os cartões pré-pagos, as casas de câmbio online e outras soluções um pouco mais modernas, mas ainda com custos altos e pouca flexibilidade.

Publicidade

Hoje, o cenário mudou. Com a conta internacional da Nomad, você pode abrir uma conta nos Estados Unidos diretamente pelo celular, sem sair de casa. É simples: basta baixar o aplicativo, fazer o cadastro e, em poucos minutos, sua conta estará pronta pra uso — sem taxa de abertura e sem taxa mensal de manutenção.

Com a conta aprovada, você pode adicionar reais e converter para dólares diretamente no app, com uma cotação competitiva, bem mais próxima à do dólar comercial.

Em seguida, é só ativar seu cartão de débito internacional e pronto: dá para usar em lojas físicas, sites internacionais, restaurantes, passagens, hospedagens… onde quiser. Tudo com mais controle, segurança e praticidade.

Um incentivo para dar o primeiro passo!

Pra quem ainda está na dúvida, a Nomad também traz um benefício exclusivo para novos usuários: quem abrir uma conta até 31 de maio usando o código MAC40FONTE vai receber 2% de cashback em todas as conversões feitas nos 10 dias seguintes à aprovação da conta, limitado a US$40! O valor cai direto na sua conta, em até um dia útil.

Publicidade

Ou seja, além de economizar com uma cotação melhor, você ainda recebe uma parte de volta — dinheiro que pode muito bem ser usado naquela primeira refeição no destino, num passeio inesperado ou até em outra conversão.

Como começar?

  1. Baixe o app da Nomad no seu celular (disponível para iOS e Android);
  2. Abra sua conta internacional, online e bem rápido;
  3. Use o código de convidado MAC40FONTE no momento da abertura;
  4. Após a aprovação, adicione reais na conta e converta para dólares;
  5. Pronto! Você já pode usar seu saldo no exterior e ainda aproveitar o cashback!

Jogar moedas pode ser bonito, mas se planejar é ainda melhor!

Jogar moedas em fontes vai continuar sendo um símbolo bonito. É sobre desejo, intenção, conexão com o lugar. Mas quando o assunto é o seu dinheiro, talvez esteja na hora de pensar em soluções que realmente funcionam.

Nomad (campanha focada em turistas que jogam moeda em fontes quando viajam)

Hoje, você não precisa mais contar com a sorte. Dá para se planejar, converter na hora certa, controlar tudo pelo celular e viajar com mais leveza. Não só na bagagem, é claro, mas também nas finanças.

Publicidade

No fim das contas, talvez o melhor pedido que você pode fazer à fonte seja esse: clareza para tomar boas decisões. Porque sonhos são importantes, mas com as ferramentas certas, eles não precisam depender da sorte pra acontecer. 💸

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Apple destaca vencedores brasileiros do Swift Student Challenge 2025
Próx. Post

Apple TV+ anuncia docussérie sobre a trajetória do diretor Martin Scorsese
Posts relacionados