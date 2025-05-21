Promoções na App Store: Little Nightmares, Paintiles, MetaWeather e mais!

Para esta quarta-feira, confira e economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

O nosso destaque do dia é Little Nightmares, um quebra-cabeças — adaptação do jogo original — feito pela Playdigious.

O enredo do jogo lhe leva à missão de ajudar o personagem Six, em busca de uma saída do misterioso navio Bocarra, habitado por “almas corrompidas” que não aprovam a presença de crianças teimosas. Resolver os puzzles é que faz você progredir em sua jornada, desviando de inimigos e usando a imaginação para ficar longe do mal.

Confira um vídeo:

Aproveite o belo desconto e boa diversão!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$120 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de batalha de tanques com realidade aumentada.

Jogo de palavras.

Aplicativos

Previsão do tempo.

Texto em imagens.

Calculadora.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♂️‍➡️