Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock.com
iPhone com o Spotify

Spotify ganha assinantes nos EUA após adotar links de pagamentos externos no iOS

Yan Avelino
21/05/2025 • 19:38
O Spotify revelou que as assinaturas do seu plano Premium aumentaram de maneira expressiva entre usuários de iOS, após a liberação da Apple para que desenvolvedores possam incluir links de pagamentos externos dentro de aplicativos nos Estados Unidos.

De acordo com o TechCrunch, essa informação foi divulgada em um documento apresentado pela empresa em apoio à Epic Games — que ainda enfrenta a Maçã em diversas instâncias da Justiça americana.

Assim que a decisão judicial entrou em vigor, obrigando a empresa a permitir que desenvolvedores mostrem opções de pagamento fora da App Store, o Spotify foi rápido em atualizar seu aplicativo no iOS.

Diante dessa novidade, a versão mais recente do app de streaming agora informa os preços dos planos, redireciona o usuário para o site oficial da plataforma para assinar o plano Premium e também facilita a compra de audiolivros.

Segundo dados internos, o Spotify já percebeu um impacto claro: mais usuários no iOS estão assinando o plano Premium. Enquanto isso, a taxa de conversão no Android —onde essas informações sempre estiveram disponíveis — se manteve estável.

“A ordem judicial trouxe benefícios reais para os desenvolvedores e, principalmente, para os consumidores”, afirmou a empresa no documento. Além do crescimento nas assinaturas, o empresa destacou que a liberação abriu espaço para lançar novos recursos que antes eram inviáveis dentro das regras da App Store.

Apesar de não divulgar números exatos, a companhia disse que o crescimento foi “expressivo” logo nas primeiras semanas após a mudança.

O serviço se junta a outras gigantes do setor, como a Microsoft, no apoio à Epic. A Apple, contudo, está tentando reverter a decisão na Justiça e pediu a suspensão temporária da ordem, mas o Tribunal de Apelações manteve o cronograma do processo.

Enquanto isso, após cinco anos fora da App Store, o jogo Fortnite voltou ontem à loja Maçã nos EUA, marcando mais um capítulo importante nesse imbróglio que poderá mudar de vez as regras do mercado de aplicativos.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
