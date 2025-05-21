Navegue

Spotify lança nova tela para destacar os próximos lançamentos

Luiz Gustavo Ribeiro
21/05/2025 • 15:35
Upcoming release hub do Spotify

O Spotify anunciou hoje o hub de Próximos Lançamentos (Upcoming Releases) — uma tela dedicada, como o nome sugere, a destacar EPs/álbuns prestes a serem lançados.

Essa central exibirá tanto os vindouros lançamentos recomendados para você, com base em seu histórico de reprodução, quanto as principais futuras novidades — utilizando dados das Páginas de Contagem Regressiva (Countdown Pages). A nova tela fica localizada na aba “Buscar”, dentro da categoria de “Próximos Lançamentos”.

Upcoming release hub do Spotify

Por lá, usuários podem facilmente salvar vários lançamentos futuros e acessar rapidamente as Páginas de Contagem Regressiva para visualizar as listas de faixas, ouvir singles já lançados, assistir a clipes, entre outros.

Como já acontece, no dia do lançamento de um determinado álbum, o Spotify enviará uma notificação para todos que o salvaram, além de adicioná-lo automaticamente à sua biblioteca.

Além do novo hub, o Spotify está lançando as Paradas de Contagem Regressiva (Countdown Charts), oferecendo aos fãs uma nova forma de se manterem informados sobre o desempenho dos seus artistas favoritos. Todas as quartas-feiras, o serviço divulgará uma lista atualizada das dez Páginas de Contagem Regressiva com a maior contagem de pré-salvamento no mundo todo.

Para artistas elegíveis (ou seja, com pelo menos 5.000 ouvintes ativos nos últimos 28 dias), basta criar uma Página de Contagem Regressiva para o seu próximo álbum ou EP a fim de se qualificar para a nova central de lançamentos e as paradas.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
