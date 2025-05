Após ter sua bateria substituída, AirTag ajuda dona a encontrar cão perdido

Já falamos muitas vezes sobre casos envolvendo AirTags, mas a história de hoje é um pouco diferente das quais estávamos acostumados. Ela envolve o resgate de um cãozinho perdido e, acredite, a substituição da bateria do rastreador.

A história em questão foi relatada por Kevin Purdy no Ars Technica. Segundo ele, tudo aconteceu quando um cachorro misterioso apareceu em sua casa e, em sua coleira, estava um AirTag — obviamente usado pelo dono para rastreá-lo.

Conhecedor do produto, Purdy o colocou próximo ao seu iPhone, mas nada aconteceu. Havia um grande problema: a bateria do AirTag havia se esgotado totalmente, impossibilitando qualquer contato com o dono.

Graças aos AirTags que mantém em casa e ao seu conhecimento em automação residencial, ele conseguiu com sucesso substituir a bateria do rastreador — o que o fez imediatamente apitar para sinalizar que estava “de volta à vida”.

Embora o AirTag ainda não estivesse marcado como perdido — o que daria a Purdy informações de contato do dono do cãozinho perdido, reativar a bateria possibilitou que a sua tutora o encontrasse pelo aplicativo Buscar (Find My).

E foi exatamente isso que aconteceu. Após um dia muito movimentado, a tutora do cão bateu em sua porta e explicou que o animal de estimação se soltou, prometendo manter o AirTag com baterias novas a partir de então.

Inclusive, o autor da matéria elogia a decisão da Apple de manter baterias substituíveis no rastreador, visto que investir em uma recarregável (com um carregador específico) poderia tornar casos como esse mais complicados.

