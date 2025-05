Apple deixa Watch com câmera de lado e prepara óculos com IA para 2026, diz Mark Gurman

Após divulgar, em março passado, que a Apple estaria planejando o lançamento de Apple Watches com câmeras — voltadas para o uso de recursos de inteligência artificial —, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) trouxe hoje informações de que a companhia pode ter desistido desses planos.

A empresa vinha trabalhando ativamente para lançar um Apple Watch (incluindo o modelo Ultra) com câmera até 2027, mas esse trabalho foi interrompido nesta semana, segundo ele. Apesar disso, Gurman afirmou que a Maçã continua trabalhando em AirPods com câmera, os quais poderão aterrissar no ano que vem.

O jornalista reforçou ainda que a Apple pretende lançar seus óculos inteligentes também até o fim do ano que vem, com os engenheiros da empresa intensificando o trabalho no dispositivo para produzir grandes quantidades de protótipos no final deste ano. Além disso, eles eram reconhecidos internamente pelo codinome/código N50 , mas agora possuem a nomenclatura N401 .

Esses óculos teriam câmeras, microfones e alto-falantes, possibilitando analisar o mundo externo e atender a solicitações por meio da Siri — como chamadas telefônicas, reprodução de música, traduções ao vivo e instruções passo a passo. A abordagem seria semelhante à dos Ray-Ban Meta e aos próximos dispositivos com o sistema operacional Android XR.

O objetivo final da Apple é lançar um par de óculos com realidade aumentada, que usa telas e outras tecnologias para sobrepor conteúdo digital a visualizações do mundo real — o que ainda está a anos de distância.

Entretanto, os engenheiros que trabalham nos óculos inteligentes da Apple estão preocupados que os tropeços da empresa no setor de IA possam prejudicar o novo produto. Atualmente, o recurso Inteligência Visual (Visual Intelligence) do iOS/iPadOS usa o Google Lens e o ChatGPT (da OpenAI) para análises do mundo real; contudo, certamente a empresa visa lançar a sua própria tecnologia para ser usada com os óculos.

Fato é que a Apple segue buscando aderir à tendência emergente de dispositivos com IA, uma área na qual enfrenta forte concorrência — sendo a mais recente vinda da OpenAI, que anunciou nesta semana que está se unindo ao ex-diretor de design da Apple, Jony Ive, para lançar hardwares com IA a partir do próximo ano.