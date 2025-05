Bluesky agora permite se inscrever para obter selo de verificação

Recentemente, o Bluesky finalmente adotou a verificação de perfis por selos — um recurso amplamente utilizado por plataformas de redes sociais (principalmente) para atestar a autenticidade das contas nelas cadastradas.

De início, no entanto, essa verificação partia apenas do próprio Bluesky ou dos Trusted Verifiers — contas proeminentes com o direito de verificar terceiros na plataforma. Pois, agora, as coisas estão mudando.

Hoje, a rede social anunciou que está expandindo o recurso para permitir que “contas notáveis e autênticas” possam se inscrever para obter a verificação por selo ou, até mesmo, para se tornar um Trusted Verifier.

A solicitação pode ser feita através de um formulário (que deverá sofrer alterações) e torna o processo semelhante ao que era no antigo Twitter (hoje X) — que atualmente comercializa os selos para usuários em geral.

Para solicitar uma verificação, um perfil precisa obedecer a alguns critérios como possuir uma bio, uma foto de perfil, usar regularmente a rede e representar uma pessoa, empresa, organização ou entidade real.

O principal…

A conta também precisa ser notável em seu campo ou região geográfica — algo confirmado por indicadores como cobertura na imprensa, presença em plataformas de referência ou outras evidências de notabilidade.

Esse último ponto é um pouco cinzento por se tratar de algo mais subjetivo. Inclusive, no antigo Twitter, os critérios muitas vezes desequilibrados para fornecer uma verificação costumavam causar polêmica.

Resta saber se o Bluesky seguirá uma abordagem mais rígida ou mais flexível nesse sentido — e com menos polêmicas do que na rede social que o inspirou, obviamente.

