Cartão de crédito do RecargaPay agora suporta o Apple Pay

Usuários da carteira digital RecargaPay já podem cadastrar os seus cartões de crédito no Apple Pay e usar os seus dispositivos da Maçã para realizar compras na internet e em terminais de pagamento físicos.

Publicidade

O anúncio da novidade foi feito pela própria fintech em um post no X (antigo Twitter) no dia 9 de maio e chega após a empresa adicionar uma menção ao serviço de pagamentos da Maçã em seu site oficial.

Agora você pode adicionar seu Cartão de Crédito RecargaPay no Apple Pay 🍎💳

Aproveite o maior cashback da categoria pagando por aproximação do seu dispositivo Apple favorito. — RecargaPay (@recargapay) May 9, 2025

Para cadastrar o seu cartão no app Carteira (Wallet), basta digitar os dados dele após tocar no botão “+”, presente no canto superior direito da tela, e confirmar o processo pelo app do banco.

Já que o @MercadoPagoBR não entra no Apple Pay, o @recargapay sai na frente 😱 pic.twitter.com/jk6ChaSi8W — Usuários de carteiras digitais do Brasil (@PayNewsBR) May 22, 2025

Caso você esteja com dificuldades para concluir esse processo, saiba que temos tutoriais que ensinam tim-tim por tim-tim como fazer tudo isso no seu iPhone (e no seu Apple Watch, também).