Como ajustar a velocidade de rolagem do mouse e do trackpad no Mac

A Apple ainda não oferece nenhum Mac com uma tela sensível ao toque. Portanto, as únicas maneiras de interações com o computador são por meio do mouse e/ou do trackpad.

Se você possui os dois acessórios e curte usá-los junto, a Maçã permite que você ajuste a velocidade de rolagem deles de forma independente, de acordo com os seus gostos.

Veja como fazer isso! 🖥️

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings), clique em “Acessibilidade” e vá em “Controle do Cursor”. Acesse “Opções do Trackpad…” e/ou “Opções do Mouse…” para ajustar o controle deslizante ao lado de “Velocidade da rolagem”.

Observe que, ao mover o botão para a direita (ícone da lebre), ele ficará mais rápido; para a esquerda (ícone da tartaruga), ficará mais devagar.

Clique em “OK” para salvar a sua preferência.