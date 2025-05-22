Navegue

Imagem: Reddit
Teclado, mouse e trackpad da Apple

Como ajustar a velocidade do clique duplo no mouse ou trackpad do Mac

Pedro Henrique Nunes
22/05/2025 • 07:30
Os Macs podem ter seu cursor controlado usando um mouse ou trackpad — sejam eles da Apple ou de outras marcas. Dentre as possibilidades de personalização dessa experiência, é possível alterar o tempo de reação do acessório quando você for clicar duas vezes em algum item no macOS.

Apesar de esse recurso estar localizado nas configurações de acessibilidade, ele pode ser aproveitado por todos os usuários dos computadores da marca.

Confira, a seguir, como personalizar isso! 👨‍💻

  1. Abra os Ajustes do Sistema (System Settings);
  2. Clique em “Acessibilidade”, na barra lateral esquerda;
  3. Na seção “Habilidade Motora”, acesse “Controle do Cursor”;
  4. Use o controle deslizante ao lado de “Velocidade do clique duplo” para ajustar a função como preferir.

Ao deslizar o controle em direção à esquerda, a velocidade será menor (ou seja, o tempo entre cada clique poderá ser maior), enquanto que para a direita, será mais rápida (exige um duplo-clique breve).

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
