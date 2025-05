Google Chrome fará atualização automática de senhas comprometidas na web

O Google anunciou um novo recurso para o Chrome em desktops que promete facilitar a vida de quem enfrenta problemas com senhas fracas ou comprometidas.

Apresentado durante o Google I/O 2025 (a conferência anual para desenvolvedores da empresa), o recurso permitirá ao navegador sugerir e atualizar uma senha antiga por uma nova, mais forte e segura, automaticamente, com apenas um clique.

Sempre que uma tentativa de acesso a um site envolver uma senha considerada fraca, desatualizada ou exposta em vazamentos, o gerenciador de senhas integrado do Chrome notificará e oferecerá a opção de realizar a troca automática.

De acordo com a gigante de Mountain View, em sites que já oferecem suporte ao recurso, o próprio Chrome poderá criar uma senha forte e efetuar a atualização de forma simples, mediante autorização do usuário.

A vice-presidente e gerente geral do Chrome, Parisa Tabriz, explicou que muitos ignoram alertas de senha fraca pela dificuldade de alterar dados manualmente:

Quando avisamos que uma senha é fraca, é muito chato ter que trocá-la […] e sabemos que, quando algo é incômodo, as pessoas acabam não fazendo. Por isso, enxergamos a troca automática de senha como um ganho tanto para a segurança quanto para a facilidade de uso. No fim das contas, todos saem ganhando.

A novidade será liberada gradualmente ao longo deste ano, começando pelos sites mais populares, que já estão se adaptando para oferecer compatibilidade. O Google incentiva os desenvolvedores a adotarem ajustes necessários para que a novidade alcance cada vez mais plataformas.

Hoje, o Chrome já identifica senhas fracas ou vazadas e sugere alternativas mais seguras, mas a troca ainda depende de ação do usuário. Com a nova atualização, além do alerta, o navegador também resolverá o problema de forma prática.

Vale ressaltar novamente que nenhuma alteração será feita sem autorização. Antes de qualquer troca de senha, o Chrome solicitará confirmação, mantendo o controle sempre nas mãos do usuário.

O lançamento faz parte de uma série de iniciativas para tornar a navegação mais segura. Além da troca automática de senhas, o Google anunciou novidades para gerenciamento de credenciais e suporte ampliado às chaves de acesso (Passkeys).

via The Verge