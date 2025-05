Mozilla dará fim ao Pocket, serviço de “ler depois”, em julho deste ano

A Mozilla anunciou hoje que tomou “a difícil decisão” de encerrar o Pocket, conhecido app/serviço de “ler depois” (“read it later”) que adquiriu em 2017. Vale lembrar que, em 2023, a empresa já havia descontinuado o app para macOS.

O Pocket não estará mais disponível após 8 de julho de 2025, portanto será possível continuar usando o aplicativo e as extensões para navegadores até essa data. Aí, o Pocket permitirá somente que usuários exportem seus arquivos salvos até 8 de outubro de 2025; após esse prazo, todos os dados de usuários serão excluídos permanentemente.

O Pocket ajudou milhões de pessoas a salvar artigos e descobrir histórias que valem a pena ler. Mas a forma como as pessoas usam a web evoluiu, por isso estamos canalizando nossos recursos para projetos que se adaptam melhor aos seus hábitos de navegação e necessidades online.

As extensões do Pocket não poderão mais ser instaladas a partir de hoje (22/5), e qualquer pessoa que tentar usá-las será direcionada para a página de exportação de dados. Ademais, os usuários precisam remover manualmente o complemento do Pocket dos seus navegadores.

Com relação aos usuários do Pocket Premium, os reembolsos serão feitos proporcionalmente e com base no tempo restante da assinatura após 8/7 conforme o seu tipo de assinatura, sendo que assinantes mensais não serão cobrados um novo ciclo e, portanto, nenhum reembolso será necessário; já os assinantes anuais receberão um reembolso proporcional ao tempo restante da assinatura.

Além de encerrar o Pocket, a Mozilla encerrará o seu serviço de detecção de avaliações falsas, o Fakespot no dia 1º de julho. O Review Checker, a ferramenta do Fakespot integrada ao Firefox, também será descontinuado (em 10 de junho).

Essa mudança nos permite moldar a próxima era da internet — com ferramentas como abas verticais, busca inteligente e mais recursos de IA a caminho. Continuaremos a desenvolver um navegador que trabalhe cada vez mais para você: mais pessoal, mais poderoso e ainda orgulhosamente independente.

Por fim, a newsletter da Mozilla, atualmente conhecida como “Pocket Hits”, será renomeada para “Ten Tabs”; fora o nome, a essência do boletim informativo e a seleção de conteúdos permanecerão os mesmos, segundo a empresa.