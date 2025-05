“The Buccaneers”: Apple TV+ libera trailer oficial da 2ª temporada

O Apple TV+ liberou há pouco o trailer oficial da segunda temporada de “Os Bucaneiros” (“The Buccaneers”), série inspirada no romance homônimo nunca finalizado de Edith Wharton, vencedora do Prêmio Pulitzer.

Embalado pela música “Good Luck, Babe!”, hit da cantora estadunidense Chappell Roan, o trailer destaca um momento especial da série, que acompanha um grupo de garotas americanas ricas na década de 1870 as quais são enviadas à Inglaterra em busca de maridos e títulos; ao chegar lá, porém, elas se deparam com um choque cultural por conta da tradição inglesa. Os seus corações, porém, anseiam muito mais do que os casamentos.

Veja o trailer abaixo:

O serviço de streaming da Maçã também liberou uma versão do trailer dublada (em português):

Após uma primeira temporada repleta de polêmicas, romances e intrigas, as personagens Nan, Conchita e Jinny enfrentarão novos desafios em sua jornada. De acordo com a Apple, a série se aprofundará ainda mais na cultura inglesa da época.

O elenco da segunda temporada de “Os Bucaneiros” será composto por Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse, Christina Hendricks, Josh Dylan, Guy Remmers, Matthew Broome e Barney Fishwick, bem como os talentos recém-chegados Leighton Meester, Greg Wise, Jacob Ifan, Grace Ambrose e Maria Almeida.

Lidera por mulheres, a equipe de produção de “Os Bucaneiros” é composta por Katherine Jakeways, escritora e criadora da produção, e pela vencedora do BAFTA Susanna White, que atua como diretora e produtora executiva ao lado de Beth Willis e de Jakeways.

Divulgação/Apple

O primeiro capítulo da segunda temporada estreará em 18 de junho, enquanto os restantes serão liberados semanalmente, sempre às quartas-feiras, até 6 de agosto. Até lá, é possível conferida a primeira temporada na íntegra pelo Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

