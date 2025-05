WhatsApp expande Conversas por Voz para todos os grupos e testa reações com figurinhas

O WhatsApp introduziu, em uma atualização lançada nesta semana, um novo recurso para chats em grupo com poucos participantes, além de ter começado a testar novas formas de utilizar as figurinhas para interagir nas conversas.

Publicidade

As Conversas por Voz permitem que os membros do grupo que estiverem online iniciem um espaço de voz ao vivo de forma fácil e espontânea, sem sair do chat de conversas ou mudar para uma ligação.

Antes, a função já estava disponível em grupos maiores, mas agora qualquer grupo — grande ou pequeno — pode usufruir dela. Basta rolar a tela da conversa do grupo de baixo para cima, esperar por alguns segundos e, assim, iniciar a conversa por voz.

Uma vez iniciada, os membros do grupo podem entrar e sair da conversa quando quiserem, já que o bate-papo fica fixado na parte inferior do chat, sendo possível também visualizar quais membros estão participando e acessar controles rápidos.

Voice Chat is now available in all groups—big or small 🙂‍📷 so when the group chat is going back-and-forth, take it from messaging to talking it out live by swiping up in the chat — WhatsApp (@WhatsApp) May 22, 2025 O bate-papo por voz agora está disponível em todos os grupos, grandes ou pequenos 🙂‍📷 então, quando o bate-papo em grupo estiver indo e voltando, passe da mensagem para a conversa ao vivo deslizando para cima no bate-papo.

O funcionamento do recurso é similar aos dos já conhecidos Espaços (Spaces) do X (ex-Twitter), que abrem um bate-papo por voz ao vivo, sem iniciar de fato uma ligação. No WhatsApp, as Conversas por Voz se diferem das ligações por não notificarem todos os membros do grupo ou ligarem pela interface de chamadas do celular. Além disso, elas não ficam registradas no grupo depois de finalizadas e não contam com a estrutura mais completa das chamadas do app, com recursos de levantar a mão e reagir com emojis.

Publicidade

Em suma, as Conversas por Voz representam uma opção de bate-papo mais casual, imediata e espontânea para conversas que pipocam de repente no chat do grupo e podem ser rapidamente transformadas em um espaço ao vivo onde qualquer participante online possa entrar, participar e sair quando quiser.

Seja ao assistir a um jogo de futebol emocionante, ver o episódio chocante de final de temporada ou contar uma novidade daquelas, às vezes você precisa conversar com quem está disponível naquele momento. É por esse motivo que estamos lançando as conversas por voz para grupos de todos os tamanhos. Assim, você pode conversar por áudio ao vivo e a qualquer momento, sem precisar sair do grupo ou iniciar uma ligação, e as pessoas do grupo podem entrar na conversa quando quiserem.

Como de costume, o WhatsApp protege as conversas por voz, bem como ligações e mensagens, com criptografia de ponta a ponta por padrão. Novas funções e mais novidades de atualizações do WhatsApp podem ser acompanhadas no seu blog oficial.

Reagir com figurinhas

Outro recurso que será implementado nas futuras atualizações do app, e que está sendo testado em versão beta, é a possibilidade de reagir a mensagens e mídias utilizando figurinhas. As informações são do WABetaInfo.

Publicidade

Projetada para oferecer uma nova maneira — mais personalizada e dinâmica — de expressar suas emoções e reações, a nova funcionalidade visa expandir a capacidade de reagir a mensagens no futuro, não limitando-as apenas aos emojis padrão, mas permitindo que você utilize qualquer figurinha da sua coleção.

As novas reações já estavam sendo testadas na beta do WhatsApp para Android e agora chegaram também às versões de testes do iOS, reforçando a intenção do app de conversas de oferecer uma experiência consistente para ambas as plataformas.

📝 WhatsApp beta for iOS 25.16.10.72: what's new?



WhatsApp is working on a feature to react to messages and media using stickers, and it will be available in a future update!https://t.co/tsl7nlNa4R pic.twitter.com/xlKcTFKbvL — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 21, 2025 📝 WhatsApp beta para iOS 25.16.10.72: o que há de novo?

O WhatsApp está trabalhando em um recurso para reagir a mensagens e mídias usando figurinhas, e ele estará disponível em uma atualização futura!

wabetainfo.com/whatsapp-beta-…

Como é possível ver na captura de tela acima, a ideia é que as reações com stickers fiquem acessíveis diretamente da já conhecida barra de reações com emojis. Ao tocar na mensagem que você deseja reagir, o menu oferecerá tanto os seus emojis quanto as suas figurinhas utilizadas recentemente, bem como um botão “+” para acessar o resto da sua coleção e selecionar a reação que mais combine com a ocasião, acrescentando novas camadas únicas de personalização às suas conversas.

Por ora, não há previsão de quando essa novidade será disponibilizada para todos os usuários do WhatsApp.