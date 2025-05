Apple chegou a testar MacBook Pro com M3 Ultra, mostra vazamento

Vazamentos recentes de uma versão interna do iOS 18 indicam que a Apple testou, internamente, modelos dos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas equipados com o chip M3 Ultra, embora eles nunca tenham sido lançados ou oficialmente anunciados.

A informação surgiu na plataforma BiliBili, onde um usuário encontrou referências de códigos (especificamente os codinomes J514d e J516d ) em uma pasta de diagnósticos dentro de uma versão do iOS 18 rodando em um protótipo do iPhone 16.

Esses códigos correspondem a modelos inéditos do MacBook Pro e seguem o padrão de nomenclatura da Apple: o sufixo “d”, por exemplo, indica versões equipadas com chips Ultra, como ocorre no Mac Studio com M3 Ultra, de codinome J575d .

O M3 Ultra é, atualmente, o chip mais avançado da Maçã. Ele pode ter até 32 núcleos de CPU , 80 núcleos de GPU e suporte a até 512GB de memória unificada.

Colocar toda essa potência em um notebook seria uma façanha técnica, superando em muito as configurações dos MacBooks Pro à venda hoje, que chegam no máximo ao M4 Max (16 núcleos de CPU, 40 de GPU e até 128GB de memória unificada).

Segundo especialistas, a empresa provavelmente desistiu de colocar o M3 Ultra em seus notebooks por conta do alto consumo de energia e das dificuldades de dissipação de calor — desafios bem mais complexos em laptops do que em desktops, como o próprio Mac Studio, que oferece mais espaço para refrigeração.

Nem todo projeto vira produto

Os bastidores do desenvolvimento da Apple mostram o quão comum é o teste de novos chips em vários protótipos de hardware antes de decidir o que chega ou não ao mercado.

Ainda de acordo com o vazamento, outros dispositivos também já foram testados ao extremo, tal como os Macs mini com chips M1 Pro/M1 Max e até um iPad mini equipado com chip A9. Todos eles teriam sido engavetados antes do lançamento por diferentes razões técnicas ou estratégicas.

Essas descobertas também deixam claro que os protótipos de hardware normalmente são testados anos antes de qualquer anúncio oficial, e o planejamento dos chips começa ainda mais cedo.

Apesar de ser praticamente impossível que um MacBook Pro com chip M3 Ultra chegue ao mercado, é bom ver que a Maçã busca explorar os limites do desempenho dos portáteis. Afinal, mesmo quando um projeto não vai para frente, as lições aprendidas acabam influenciando os futuros lançamentos da marca.

via MacRumors